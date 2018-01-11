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"Село!" Самую стильную певицу Украины раскритиковали за внешний вид

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Участницу популярной украинской поп-группы "Время и Стекло" и тренера вокального шоу "Голос країни" Надю Дорофееву, которая полетела с мужем Владимиром Дантесом отдыхать в Майями, раскритиковали за внешний вид.

Фото с отдыха певица обнародовала на своей странице в Instagram.

На снимках знаменитая артистка позирует босиком возле океана в белой футболке и черных спортивных штанах.

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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Поклонникам не понравился внешний вид Дорофеевой, о чем они сообщили ей в комментариях, отметив, что девушка плохо одевается и выглядит значительно ниже и толще чем в клипах. Некоторые даже предположили, что певица беременна.

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Стоит отметить, что свое звание "самой стильной" Дорофеева получила из-за хита "На стиле", который имеет бешеную популярность в сети.

Как сообщал "Обозреватель", украинской поп-звезде потребовалась помощь "скорой".

Персоны
Надя ДорофееваВремя и Стекло
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