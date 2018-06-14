Седокова бросила вызов цензуре откровенным видео

Экс-участница "ВИА Гра", украинская поп-исполнительница Анна Седокова объявила выход нового видео, которое может и не попасть на телевидение и в соцсети. Все дело в том, что клип к ее новой песне "Ни слова о нем" получился "очень острым".
Об этом артистка сообщила фанам на личной странице в Instagram.
"А мы вчера сняли новое видео на "Ни слова о нем". И, кажется, по моему счастливому лицу видно, что у нас все получилось. Правда, не факт, что его пропустят на телевидение, ведь оно вышло очень острым. Не факт, что отрывки из него, можно будет постить даже в Instagram, но я попробую", - заявила певица, приложив к посту свое постельное фото.
А мы вчера сняли новое видео на #нисловаонем И, кажется, по моему счастливому лицу видно, что у нас все получилось .) Правда не факт, что его пропустят на телевидение, ведь оно вышло очень острым. Не факт, что отрывки из него, можно будет постить даже в Instagram, но я попробую )) Благодарю мою супер команду 😘😘😘 и опять улетаю P.S. Не переживайте, я уже в штанишках 😂😂😂
Фолловеры звезды признались, что ей удалось их заинтриговать.
За время сольной карьеры Анна Седокова не единожды снимала эротические клипы, которые также не раз становились причиной критики из-за чрезмерной откровенности.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Анна Седокова после выступлений и наград в Москве анонсировала свое появление на украинском ТВ-шоу