Седокова бросила вызов цензуре откровенным видео

Экс-участница "ВИА Гра", украинская поп-исполнительница Анна Седокова объявила выход нового видео, которое может и не попасть на телевидение и в соцсети. Все дело в том, что клип к ее новой песне "Ни слова о нем" получился "очень острым".

Об этом артистка сообщила фанам на личной странице в Instagram.

"А мы вчера сняли новое видео на "Ни слова о нем". И, кажется, по моему счастливому лицу видно, что у нас все получилось. Правда, не факт, что его пропустят на телевидение, ведь оно вышло очень острым. Не факт, что отрывки из него, можно будет постить даже в Instagram, но я попробую", - заявила певица, приложив к посту свое постельное фото.

Фолловеры звезды признались, что ей удалось их заинтриговать.

За время сольной карьеры Анна Седокова не единожды снимала эротические клипы, которые также не раз становились причиной критики из-за чрезмерной откровенности.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Анна Седокова после выступлений и наград в Москве анонсировала свое появление на украинском ТВ-шоу