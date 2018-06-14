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СпортLady

Седокова бросила вызов цензуре откровенным видео

2.8тЧитать новость на украинском

Экс-участница "ВИА Гра", украинская поп-исполнительница Анна Седокова объявила выход нового видео, которое может и не попасть на телевидение и в соцсети. Все дело в том, что клип к ее новой песне "Ни слова о нем" получился "очень острым".

Об этом артистка сообщила фанам на личной странице в Instagram.

"А мы вчера сняли новое видео на "Ни слова о нем". И, кажется, по моему счастливому лицу видно, что у нас все получилось. Правда, не факт, что его пропустят на телевидение, ведь оно вышло очень острым. Не факт, что отрывки из него, можно будет постить даже в Instagram, но я попробую", - заявила певица, приложив к посту свое постельное фото.

Фолловеры звезды признались, что ей удалось их заинтриговать.

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За время сольной карьеры Анна Седокова не единожды снимала эротические клипы, которые также не раз становились причиной критики из-за чрезмерной откровенности.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Анна Седокова после выступлений и наград в Москве анонсировала свое появление на украинском ТВ-шоу

Персона
Анна Седокова
Объекты
соцсетиInstagram
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