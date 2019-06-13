Рекорды и победители фестиваля VIDEOZHARA 2019

В четвертый раз арт-завод "Платформа" превратился в настоящую Мекку для креаторов видеоконтента и их поклонников.

В 2019-м фестиваль VIDEOZHARA собрал 600 блоггеров, что вдвое больше, чем прошлом году, а обще фестиваль посетило 17 500 гостей.

Самыми маленькими участниками фестиваля стали Ева Роговцева, которая в свой один год является участником канала Nikol & Cool Family, и трехлетний креатор da_nya_tv, который уже имеет более 30 000 подписчиков на своей странице в Instagram.

Кроме многочисленных развлечений, которые объединили 15 тематических зон, фестиваль провел премию "Блогосфера", цель которой — награждение самых влиятельных креаторов-инфлюенсерив. В этом году экспертное жюри наградило тревел-блогера Антона Птушкина в категории "Блогер по призванию", группу KAZKA в номинации "Саунд-тренд", а "Маленьким открытием" года стал детский мультипликационный канал "Хочу знать все!". Полный перечень лауреатов — на сайте "Блогосфера".

И если по традиции зона встречи блоггеров и фанов Stars & Fans стала самой популярной среди локаций фестиваля, то конкурс косплея — самым ярким его моментом. В нем приняли участие 70 участников, а первое место за собой закрепила косплей-модель Таня Байер.

VIDEOZHARA 2019 собрала фантастический состав блоггеров миллионников. В этом году на фестиваль приехали Влад Бумага, Ян Го, Катя Адушкин, Алена Венум, "This is Хорошо", XO Life, Пупси Кира и многие другие. Растет и количество украинских звезд YouTube, доказывает развитие украинского сегмента. На Арт-завод "Платформа" посетили "Телевидение Торонто", "Чоткий Паца", Jerry Heil и Евгений Белозеров, вызвав небывалый ажиотаж на своих площадках.

Настоящим сюрпризом стал визит лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука и министра культуры Украины Евгения Нищука. Во время встречи с гостями, как и организаторы фестиваля, они отмечали, что будущее за ответственным контентом в сети.

По словам Николая Рогинца, СЕО компании AIR и стратега фестиваля:

"В 2019-м VIDEOZHARA прошла в четвертый раз, и на этот раз была гораздо масштабнее, чем в прошлые годы: больше гостей, блоггеров и брендов. Девиз этого года — "Мы поколения креаторов" — нашел отражение во всех тематических зонах и во всем контенте фестиваля. И что классно, мы в четвертый раз видим очень положительный отзыв. Фестиваль завершен, но отсчет до VIDEOZHARA 2020 уже стартовал. Это будет особая "Жара" — пятая, юбилейная. Мы обязательно приготовим что-то особенное".

На главном образовательном событии года для блоггеров от AIR Academy — Bloggers event 2.0 топовые блогеры и эксперты YouTube прокачали более 200 слушателей в следующих темах: инсайты YouTube, глобальные тренды YouTube 2020, актерское мастерство, монтаж видео, новые диджитал-технологии продвижения и др .

На конференции "VIDEOZHARA для брендов" можно было услышать доклады о трендах видео в социальных сетях, новые возможности YouTube, пообщаться с топ-блогерами в рамках дискуссионной панели. Директора по маркетингу таких компаний, как Mastercard, "Киевстар", McDonald's, INTERTOP, поделились опытом успешного сотрудничества с блогерами для продвижения своих брендов на рынке.

На единственной в Украине музыкальной конференции Air Music Meetup, посвященной продвижению музыки на платформе YouTube, известные практики из мира музыкального бизнеса поделились своим собственным опытом. Кульминацией вечера стала прожарка клипов украинских музыкантов от Леонида Колосовского.

Постоянная работа над программой, количество посетителей и партнеров позволяют сегодня назвать ивент главным фестивалем видеокреативу и блоггеров не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

VIDEOZHARA 2019 состоялась и объединила огромное количество людей за 2 жарких дня. Все только начинается. Следи за новостями на официальном сайте VIDEOZHARA.

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