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"Пусть виновные будут наказаны!" Звезда ТВ из РФ стала жертвой мошенников

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51-летняя российская телеведущая Екатерина Стриженова предупредила поклонников о махинациях в сети.

По словам телеведущей, мошенники представляются ее агентами и предлагают трудоустройство. "Мы уже начали разбираться в этой истории. Как только найдем подлеца, — обязательно представим вашему вниманию!" — заявила Стриженова на своей странице в Instagram.

Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова

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Подписчики в комментариях выразили благодарность ведущей, которая позаботилась о безопасности их финансов. "Утро доброе, Катюша. Вчера смотрела Вашу передачу, спасибо, будем бдительны, действительно мошенников развелось до ужаса", — поблагодарили они телеведущую.

ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!! Хочу ПРЕДУПРЕДИТЬ всех - в интернет сети объявились МОШЕННИКИ , которые представляются МОИМ АГЕНТОМ, договариваются о будущей работе и предлагают перевести ДЕНЬГИ ,предоставляя свою КАРТУ и СЧЁТ ! Мы уже начали РАЗБИРАТЬСЯ в этой истории и очень надеюсь, что скоро ВЫЯСНИМ для чего всё это затеяно и в чьих ИНТЕРЕСАХ! Как только мы найдём ПОДЛЕЦА -ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДСТАВИМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ !!!

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae)

Многих фанатов впечатлил и короткий ролик, которым Стриженова сопроводила пост. В нем телеведущая предстала в необычном для себя образе: яркий макияж вызвал ассоциации с древнеегипетской темой. "Не могу понять, на кого здесь похожи ! На Степаненко или Клеопатру", — пишут фанаты.

"Пусть виновные будут наказаны!" Звезда ТВ из РФ стала жертвой мошенников

Instagram@strizhenovae

"Пусть виновные будут наказаны!" Звезда ТВ из РФ стала жертвой мошенников

Instagram@strizhenovae

"Пусть виновные будут наказаны!" Звезда ТВ из РФ стала жертвой мошенников

Instagram@strizhenovae

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