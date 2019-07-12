"Пусть виновные будут наказаны!" Звезда ТВ из РФ стала жертвой мошенников

51-летняя российская телеведущая Екатерина Стриженова предупредила поклонников о махинациях в сети.

По словам телеведущей, мошенники представляются ее агентами и предлагают трудоустройство. "Мы уже начали разбираться в этой истории. Как только найдем подлеца, — обязательно представим вашему вниманию!" — заявила Стриженова на своей странице в Instagram.

Екатерина Стриженова sensum-club.pro

Подписчики в комментариях выразили благодарность ведущей, которая позаботилась о безопасности их финансов. "Утро доброе, Катюша. Вчера смотрела Вашу передачу, спасибо, будем бдительны, действительно мошенников развелось до ужаса", — поблагодарили они телеведущую.

Многих фанатов впечатлил и короткий ролик, которым Стриженова сопроводила пост. В нем телеведущая предстала в необычном для себя образе: яркий макияж вызвал ассоциации с древнеегипетской темой. "Не могу понять, на кого здесь похожи ! На Степаненко или Клеопатру", — пишут фанаты.

Instagram@strizhenovae

Instagram@strizhenovae

Instagram@strizhenovae

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