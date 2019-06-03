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Покидают Россию? В сеть слили фото замка Пугачевой и Галкина за границей

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В сеть слили фото замка примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина, который находится на Кипре.

Так, информацию распространил сотрудник агентства, которое якобы занималось строительством фешенебельного особняка для звезд из РФ. На замок в курортном городе Лимасола на побережье Средиземного моря Галкин и Пугачева, по информации источника, потратили более 2,3 миллионов евро (почти 70 млн грн), пишет СтарХит.

Пугачева и Галкин

Пугачева и Галкин

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Известно, что площадь фешенебельного коттеджа Пугачевой и Галкина составляет 600 кв. м. В особняке есть открытый бассейн, терраса, сауна, комната-кинотеатр и каминный зал.

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"Сдать Галкину и Пугачевой замок планируют в июле этого года. Супруги иногда приезжают, контролируют процесс. Но чаще бывает Галкин. Дом строится по макетам дизайнера звездной четы, но у нас тут свои требования к высоте, количеству этажей, цвету крыши и окон, причем во всех районах разные. В августе Максим должен приехать принимать работу, а также обсудить дизайн внутренних помещений, которых там огромное количество", – рассказал инсайдер.

Особняк Пугачевой и Галкина на Кипре

Особняк Пугачевой и Галкина на Кипре

Cyprus Butterfly

Особняк Пугачевой и Галкина на Кипре

Особняк Пугачевой и Галкина на Кипре

Cyprus Butterfly

Особняк Пугачевой и Галкина на Кипре

Особняк Пугачевой и Галкина на Кипре

Cyprus Butterfly

Особняк Пугачевой и Галкина на Кипре

Особняк Пугачевой и Галкина на Кипре

Cyprus Butterfly

Как сообщал OBOZREVATEL, Галкин и Пугачева обзавелись недвижимостью на острове Кипр в начале 2018 года. Спустя несколько месяцев после официальной покупки дома, звездная пара получила кипрское гражданство.

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Персоны
Алла ПугачеваМаксим Галкин
Тег
Новости России
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