''Пока тебя помнят…'' Пугачева неоднозначного прокомментировала смерть Началовой

Звезды российского шоу-бизнеса массово отреагировали на смерть исполнительницы Юлии Началовой. На личных страницах в Instagram ее коллеги, приятели и даже те, кто не был ей близким другом, опубликовали фотографии артистки и поделились своими соболезнованиями.

Не осталась в стороне и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. 69-летняя певица также опубликовала в соцсети пост, традиционно добавив к нему неоднозначный комментарий.

"Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка", - коротко добавила она к снимку Началовой.

Слова артистки вызвали одобрение ее фолловеров. Тысячи подписчиков Пугачевой усмотрели в ее словах "горькую правду".

"Правильно говорит Алла Борисовна. Теперь все вспомнят, что была такая певица Юлия Началова", "Сейчас все будут рассказывать, какая талантливая она была. А где вы раньше были?", "Ее забыли, а теперь потеряли", - указали под постом Пугачевой.

Почтили память певицы и такие знаменитости, как Сергей Лазарев, Валерий Леонтьев, Максим Галкин, Валерий Сюткин, певец Шура и многие другие.

Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.