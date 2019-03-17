''Пока тебя помнят…'' Пугачева неоднозначного прокомментировала смерть Началовой

Звезды российского шоу-бизнеса массово отреагировали на смерть исполнительницы Юлии Началовой. На личных страницах в Instagram ее коллеги, приятели и даже те, кто не был ей близким другом, опубликовали фотографии артистки и поделились своими соболезнованиями.
Не осталась в стороне и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. 69-летняя певица также опубликовала в соцсети пост, традиционно добавив к нему неоднозначный комментарий.
"Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка", - коротко добавила она к снимку Началовой.
Слова артистки вызвали одобрение ее фолловеров. Тысячи подписчиков Пугачевой усмотрели в ее словах "горькую правду".
"Правильно говорит Алла Борисовна. Теперь все вспомнят, что была такая певица Юлия Началова", "Сейчас все будут рассказывать, какая талантливая она была. А где вы раньше были?", "Ее забыли, а теперь потеряли", - указали под постом Пугачевой.
Почтили память певицы и такие знаменитости, как Сергей Лазарев, Валерий Леонтьев, Максим Галкин, Валерий Сюткин, певец Шура и многие другие.
Юля-это Певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри, потому что у Юли, одной из немногих в нашей стране , были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные... так случилось, что подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики... Юля, на мой взгляд, не дополучила должного ей внимания зрителя и слушателя... но я верил всегда, что все у нее впереди.... сегодня Юли не стало....((( давайте ценить людей когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно... Юля!! Небесный потрясающий голос... покойся с миром!! ❤️❤️❤️😢 #ЮляНачалова
Умерла Юля Началова. Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались - смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слёз. #юляначалова
Моя родная, я никогда не забуду нашу первую встречу.. Новый 2004 год, клуб Метелица.. как невзначай ты подходишь ко мне, берёшь меня за руку, и так по простому говоришь "Привет, я Юля".. А я стоял с открытым ртом и не верил в происходящее, так как для меня уже тогда ты была легендарной Юлей Началовой.. и потом началась дружба. Крепкая. Без компромиссов и подтекстов. Настоящая, искренняя, честная, глубокая. Ты всегда была, есть и будешь моей сестрой.. Как же это чертовски трудно.. принять. прости нас, что недооценили, что не уберегли.. ты навсегда в моем сердце...
Мы, к сожалению, мало общались с Юлией Началовой. Нас свёл канал "Россия", и мы вместе вели две-три программы на День Святого Валентина. Она осталась в моей памяти очень воспитанной, приветливой, удивительно приятной женщиной. Была прекрасной партнёршей. Бесконечно жаль, что такая талантливая, красивая, молодая женщина ушла... Могла бы ещё много лет жить и работать, радовать себя и всех. #юлияначалова
Началова...Юлька...тридцать восемь лет... Музыкант,певица...не понимаю почему... Почему Бог призвал ее,такую молодую,красивую,талантливую?! Скулы сводит,хочется плакать...как в детстве ...от бессилия что-либо изменить.Помянем. #началова #юлияначалова #буйнов #москва #россия #украина #киев #харьков #барнаул #шансон #рокнролл #блюз #попмузыка #музыкант #днепр #омск #певица #красавица #
Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Спустя некоторое время Юлию были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, начался отек. Еще тогда близкие и менеджеры певицы не сообщали деталей о состоянии звезды, и даже всячески пытались отрицать трагедию.
После того, как СМИ сообщили, что у певицы начали отказывать внутренние органы, в частности, почки, ее ввели в состояние медикаментозной комы. Собственно, в сознание она так и не приходила.
По словам отца певицы, они с матерью хоть и были рядом в больнице, но так и не успели проститься с Юлией.
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