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Подруга ''регионалов'': в Раде жестко прошлись по MARUV

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Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко жестко прошелся в Верховной Раде по певице MARUV, победительнице Национального отбора на Евровидение-2019, которая оказалась в эпицентре скандала и отказалась представлять страну на конкурсе.

В ходе перепалки с нардепом из "Оппозиционного блока" Василием Нимченко из-за поправок к закону №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Кириленко назвал исполнительницу "подругой регионалов", пишет "Укрінформ".

Подруга ''регионалов'': в Раде жестко прошлись по MARUV

Фото: facebook.com

"Не вам, регионалам, указывать мне, где мне быть и чем мне заниматься. Ваш вождь Янукович разворовал страну, пригласил сюда путинские войска и бежал, ваш премьер Азаров разворовал страну и бежал, прокурор Пшонка разворовал и убежал. И вы теперь будете учить нас всех, как нам принимать закон об украинском языке?" — возмутился Кириленко.

В ответ на это Нимченко якобы предложил Кириленко "фестивалить на Евровидении", а не в зале Верховной Рады. При этом добавил, что с Евровидением уже "дофестивалились". На это Кириленко нашел следующий ответ:

"Я сочувствую вам, что ваша подруга не поехала на Евровидение. Сочувствую. Но как говорит НОТУ, отказалась ехать на Евровидение в пользу гастролей в России. Как говорили древние греки, подобное стремится к подобному: вот вы точно такие же российские гастролеры, только ваши гастроли не там на площадках, а в Верховной Раде", — подчеркнул он.

Новости
Фрики Евровидения-2019, на фоне которых MARUV была бы ''мышкой''

Напомним, что победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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Тема
Евровидение-2019
Персоны
В’ячеслав КириленкоMARUV
Место
Украина
Теги
Евровидениескандалы
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Точнее и не скажешь!!!!!!
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