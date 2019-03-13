Певица Kira Shine презентовала чувственное видео на трек ''Домой''

Певица и телеведущая Kira Shine, "Мисс Playboy Украина" и победительница конкурса красоты "Королева Монако", презентовала чувственное видео к песне "Домой".

Как рассказала исполнительница, вопреки общепринятой манере снимать дорогие и вычурные ролики, она выбрала путь искренности и сняла очень трогательное мини-кино о любви с целью максимально передать все тонкие чувства (видео смотрите ниже).

Kira Shine Фото: instagram.com

"Я намеренно хотела отойти от напыщенности и чрезмерного гламура, всей этой суматохи - ее мне хватает и в работе, и вообще в повседневной жизни. Я сама написала текст к этой песне, вложила в него всю душу, потому и ролик хотелось сделать очень личным и искренним. О любви, о борьбе за чувства, о вечных муках выбора, которые как нельзя лучше видны на фоне конфликта", - рассказала Kira Shine.

Музыку к истории певицы написал Максим Овсяников, известный публике своими работами со Светланой Лободой, Максом Фадеевым и другими известными исполнителями. Над видео работала команда под руководством режиссера Кости Галана. К слову, локация была выбрана неслучайно, ведь остров Санторини (Греция) по праву считается островом влюбленных.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинская певица TARABAROVA (Светлана Тарабарова) презентовала клип в стиле "нео-мюзикл" на сингл "Мені казково". Новая работа артистки вызвала ажиотаж в сети.

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