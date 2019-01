Первые ставки на Евровидение: где Украина и почему букмекеры дали России 1 место

В четверг, 17 января, на официальном сайте Евровидения появились первые ставки букмекеров. На данный момент в списке из 42 стран-участниц лидирует Россия, Украине присудили 16 место.

Примечательно, что за три с лишним месяца до начала конкурса многие страны-участницы еще даже не определились со своими представителями, в их число входят и Россия с Украиной. Это говорит о том, что рейтинг непременно будет менятся. На чем, скорее всего, основаны первые заключения букмекеров, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Днем ранее российские СМИ одно за другим сообщили, будто бы певец Сергей Лазарев, экс-участник группы SMASH!!, готовится вновь представить страну на Евровидении. При этом официальных заявлений еще нет, канал "Россия 1" на правах организатора обещает назвать участника со дня на день.

Примечательно, что певец уже представлял Россию на конкурсе 2016 года в Стокгольме, там он занял 3 место, уступив Австралии и Украине. Теперь же, по мнению журналистов, Лазарев стремится повторить судьбу Димы Билана - вернуться на Евровидение за победой. В подтверждение этой версии издания указали и на то, что гастрольный график артиста на 2019 год уже расписан вплоть до апреля, однако на май, когда в Израиле состоится конкурс, концертов у Лазарева нет.

В 2016 году Лазарев запомнился зрителям высокотехнологичным шоу и вполне форматной песней You are the only one, которая позже угодила в различные тематические рейтинги Евровидения. Сам же исполнитель внешне привлекателен, артистичен, обладает харизмой, а это дает ему уверенную позицию в рейтинге букмекеров, если, конечно, разговоры о его намерении лететь в Израиль, не окажутся лишь слухами.

Не представила своего артиста и Украина. В отличие от России, он будет выбран в ходе открытого национального отбора, который пройдет в феврале (9, 16 и 23 февраля), за билет в Израиль посоревнуются 16 претендентов.

Что же касается предварительной оценки букмекеров, она, вероятно, основана на результатах прошлого года: украинский певец MELOVIN c песней Under The Ladder занял 17 место, при этом возглавил рейтинги самых запоминающихся выступлений конкурса.

В целом же в первую десятку, согласно первым прогнозам, вошли Россия, Швеция, Франция, Дания, Италия, Австралия, Румыния, Бельгия, Кипр и Польша. На 42 строчке осела Латвия.

Как показывает практика прошлых лет, ставки букмекеров будут меняться вплоть до гранд-финала Евровидения, иногда по несколько раз за сутки. Поэтому первые оценки и рейтинги - не более чем попадание пальцем в небо.

