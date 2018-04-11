Оголенная Варнава удивила фанов сменой имиджа

Российская, а в прошлом украинская телеведущая Екатерина Варнава, которой в мае 2017 года СБУ запретила въезд в страну сроком на 5 лет, удивила поклонников сменой имиджа.

На фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте знаменитости, она запечатлена обнаженной и с короткой стрижкой.

"Доброй ночи. Знакомьтесь с моим альтер-эго! Поистине, Даня, только ты меня видишь настолько разной", - обратилась Екатерина к своему фотографу в подписи к снимку.

Поклонники телеведущей возмутились из-за ее новой прической, однако много кому понравился пикантный кадр с Варнавой.

Как сообщал "Обозреватель", ранее выдворенная из Украины Варнава снялась обнаженной.