"Не знаем, что делать..." Галкин рассказал о проблемах у Пугачевой

Муж звезды российской эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин рассказал, о проблемах, с которыми столкнулась примадонна из-за оскандалившегося юбилейного шоу (артистка даст сольный концерт в честь своего 70-летия 15 апреля 2019 года – Ред).

Билеты на выступление Пугачевой раскупили за считанные часы. По словам Максима Галкина, в сети действуют многочисленные спекулянты, которые перепродают места на концерт за баснословные суммы, и они не могут этому никак противостоять, пишет "Вокруг ТВ".

Сам юморист добавил, что возмущен подобным отношением скупщиков. Решить проблему, по мнению артиста, самостоятельно не представляется невозможным.

Алла Пугачева и Максим Галкин МК

"Она отказывается от пресс-конференций, все билеты проданы – мы не знаем, что делать, куда людей посадить. Часть билетов есть у перекупщиков, но мы ничего с этим не можем сделать. В интернете озвучивают страшные цены, ну а мы-то тут причем?" – заявил Галкин.

Максим также обнародовал некоторые подробности о грядущем шоу. По словам артиста, он совершенно не участвует в его организации.

"В принципе она меня не посвящает в тонкости того, что она делает. Я не знаю в точности, что будет на концерте. Я отошел в сторонку и ее не беспокою. Вообще весь наш быт построен на том, чтобы ее не беспокоить. В данный момент она репетирует целый концерт, с голосом все хорошо. Она невероятный перфекционист. За всю свою жизнь я знал только одного человека, который так критично относился к своему голосу. Это был Муслим Магомаев", – подытожил супруг примадонны.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за нашумевшего концерта Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.

Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Также поведение артистки Соседов назвал хамским и циничным.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что Пугачева своей выходкой разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой", и волна недовольства в ее адрес только усилится.

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