ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубиз

Не Лазарев! Лорак показала нового мужчину. Фото

1.4тЧитать материал на украинском

Украинская певица, которая живет и работает в России, Ани Лорак опубликовала нежное фото с саунд-продюсером компании Black Star Inc. Егором Глебом, подтвердив догадки о их романе.

Снимком в объятиях нового избранника исполнительница поделилась в Instagram. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пользователи бурно отреагировали на фото. Некоторым выбор певицы пришелся по душе. "Хорошо смотритесь", "Счастья вам", – написали в комментариях.

Новости
Забыл о дочери? Экс-муж Лорак отличился неприятной выходкой
Ани Лорак с новым бойфрендом

Ани Лорак с новым бойфрендом

Instagram Ани Лорак

Другим же кандидат на роль нового возлюбленного Лорак не понравился. Поклонников разочаровало, что им стал не Сергей Лазарев, которому долго приписывали любовные отношения с артисткой.

"А как же Лазарев?", "Мурат посимпатичнее будет", "Надеюсь, не турок", "Сергей Лазарев – наш кандидат", "Очередной турок", "Уж лучше Мурат, чем этот малыш", "Лазарев приревнует", – отметили пользователи.

Не Лазарев! Лорак показала нового мужчину. Фото
Не Лазарев! Лорак показала нового мужчину. Фото
Не Лазарев! Лорак показала нового мужчину. Фото
Не Лазарев! Лорак показала нового мужчину. Фото
Не Лазарев! Лорак показала нового мужчину. Фото
Не Лазарев! Лорак показала нового мужчину. Фото
Не Лазарев! Лорак показала нового мужчину. Фото
Не Лазарев! Лорак показала нового мужчину. Фото
Не Лазарев! Лорак показала нового мужчину. Фото
Не Лазарев! Лорак показала нового мужчину. Фото
Не Лазарев! Лорак показала нового мужчину. Фото
Не Лазарев! Лорак показала нового мужчину. Фото

Ани Лорак

Ани Лорак

Акценты

Отметим, Егор Глеб родом из Украины, ранее он жил в Киеве. Также известно, что он близко дружит с певцом Егором Кридом. Слухи о его романе с Лорак спровоцировало совместное видео, на котором Глеб возле сцены стоял рядом со звездой, однако потом начал быстро удаляться от нее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Ани Лорак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel