Не Лазарев! Лорак показала нового мужчину. Фото

Украинская певица, которая живет и работает в России, Ани Лорак опубликовала нежное фото с саунд-продюсером компании Black Star Inc. Егором Глебом, подтвердив догадки о их романе.

Снимком в объятиях нового избранника исполнительница поделилась в Instagram. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пользователи бурно отреагировали на фото. Некоторым выбор певицы пришелся по душе. "Хорошо смотритесь", "Счастья вам", – написали в комментариях.

Ани Лорак с новым бойфрендом Instagram Ани Лорак

Другим же кандидат на роль нового возлюбленного Лорак не понравился. Поклонников разочаровало, что им стал не Сергей Лазарев, которому долго приписывали любовные отношения с артисткой.

"А как же Лазарев?", "Мурат посимпатичнее будет", "Надеюсь, не турок", "Сергей Лазарев – наш кандидат", "Очередной турок", "Уж лучше Мурат, чем этот малыш", "Лазарев приревнует", – отметили пользователи.

Ани Лорак Акценты

Отметим, Егор Глеб родом из Украины, ранее он жил в Киеве. Также известно, что он близко дружит с певцом Егором Кридом. Слухи о его романе с Лорак спровоцировало совместное видео, на котором Глеб возле сцены стоял рядом со звездой, однако потом начал быстро удаляться от нее.

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