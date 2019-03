Миллиард просмотров на YouTube и самый громкий альбом года: кто такая Billie Eilish

В пятницу, 29 марта, 17-летняя американская певица Билли Айлиш (Billie Eilish) выпустила свой первый полноформатный альбом WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Еще в прошлом году, с появлением новостей о работе над диском, его окрестили самым ожидаемым релизом 2019-го. Только в Apple Music альбом предварительно внесли в личные медиатеки более 800 тыс. слушателей. OBOZREVATEL рассказывает, что известно о Билли Айлиш.

Будущая звезда сети родилась в Лос-Анджелесе в 2001 году. Талант девочки и тяготение к пению заметили еще в младшей школе и Билли стала учиться вокалу. С 11 лет она начала записывать собственные песни. До первого прорыва в сети оставались считанные годы.

В 2016 году, после выхода дебютного сингла Ocean Eyes, молодой певице из США предрекли судьбу таких звезд как Ariana Grande, Dua Lipa и Beyonce. На сегодняшний день трек и клип к нему собрали в YouTube 98 млн просмотров.

С того времени Айлиш подписала контракт с крупным лейблом Interscope и вскоре выпустила успешный мини-альбом Don’t Smile At Me.

Сегодня на YouTube-канале Айлиш скопилось несколько клипов, музыкальных треков и пара записанных обращений к слушателям. Все это в сумме принесло молодой артистке более миллиарда просмотров на видеохостинге.

Билли Айлиш называют сенсацией в мире музыки. При этом определить жанр, в котором работает исполнительница довольно трудно. Ее песни одновременно помещаются в категориях поп-музыки, инди-поп и даже электроники.

Обложка альбома WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Первый полноформатник Билли Айлиш уже доступен на популярных стриминговых платформах: Apple Music, Google Music, Deezer и Spotify.

Как писал ранее OBOZREVATEL, 12 треков канадского рэпера Дрейка в 2018 году попадали в первую десятку рейтинга Billboard. Таким образом музыкант побил рекорд культовых британцев The Beatles, которые в 1964 году занимали места в этой же десятке с 11 песнями.

