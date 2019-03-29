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Миллиард просмотров на YouTube и самый громкий альбом года: кто такая Billie Eilish

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В пятницу, 29 марта, 17-летняя американская певица Билли Айлиш (Billie Eilish) выпустила свой первый полноформатный альбом WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Еще в прошлом году, с появлением новостей о работе над диском, его окрестили самым ожидаемым релизом 2019-го. Только в Apple Music альбом предварительно внесли в личные медиатеки более 800 тыс. слушателей. OBOZREVATEL рассказывает, что известно о Билли Айлиш.

Миллиард просмотров на YouTube и самый громкий альбом года: кто такая Billie Eilish

Будущая звезда сети родилась в Лос-Анджелесе в 2001 году. Талант девочки и тяготение к пению заметили еще в младшей школе и Билли стала учиться вокалу. С 11 лет она начала записывать собственные песни. До первого прорыва в сети оставались считанные годы.

В 2016 году, после выхода дебютного сингла Ocean Eyes, молодой певице из США предрекли судьбу таких звезд как Ariana Grande, Dua Lipa и Beyonce. На сегодняшний день трек и клип к нему собрали в YouTube 98 млн просмотров.

С того времени Айлиш подписала контракт с крупным лейблом Interscope и вскоре выпустила успешный мини-альбом Don’t Smile At Me.

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Сегодня на YouTube-канале Айлиш скопилось несколько клипов, музыкальных треков и пара записанных обращений к слушателям. Все это в сумме принесло молодой артистке более миллиарда просмотров на видеохостинге.

Билли Айлиш называют сенсацией в мире музыки. При этом определить жанр, в котором работает исполнительница довольно трудно. Ее песни одновременно помещаются в категориях поп-музыки, инди-поп и даже электроники.

Обложка альбома WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Обложка альбома WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Первый полноформатник Билли Айлиш уже доступен на популярных стриминговых платформах: Apple Music, Google Music, Deezer и Spotify.

Как писал ранее OBOZREVATEL, 12 треков канадского рэпера Дрейка в 2018 году попадали в первую десятку рейтинга Billboard. Таким образом музыкант побил рекорд культовых британцев The Beatles, которые в 1964 году занимали места в этой же десятке с 11 песнями.

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Место
США
Теги
музыкашоу-бизнес
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Як це нагадує The Beatles - Girl:той же гармонійний лад і майже ...структура. Загальний настрій.
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