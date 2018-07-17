Любимый певец Путина устроил ЧП на Крымском мосту

Любимый певец российского президента Владимира Путина, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев устроил ЧП на Крымском мосту из-за съемок нового клипа (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, во время съемочного процесса была перекрыта одна из полос движения, в связи с чем образовалась огромная пробка. Видео с места события опубликовано на YouТube.

Инцидент произошел в понедельник,16 июля, примерно в 11:00 по местному времени. Изначально водители предполагали, что случилось ДТП, однако вскоре выяснилось, что на мосту снимали клип Расторгуева.

Движение на одной из полос моста было остановлено в течение нескольких часов.

Пробку на мосту сняли на видео

Помимо этого, на сайте инфоцентра объекта "Крымский мост" сообщили, что движение будет частично перекрыто и в среду, 18 июля. Введение временной схемы движения опять связано с проведением съемок клипа группы "Любэ".

В свою очередь Николай Расторгуев, лидер "Любэ", рассказал, что с помощью творчества, а именно нового клипа, группа хочет признаться в любви к Крыму и Крымскому мосту в частности.

"В этой песне мы признаемся в любви Крыму и мосту, который надежно связал полуостров с материком. Такие чувства вызывает и масштаб самого моста, и единение двух берегов. Это состояние мы постараемся передать и сохранить в песне", - отметил певец.

Николай Расторгуев

Как сообщал OBOZREVATEL, российский и советский певец, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев попал в базу преступников украинского волонтерского центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности Украины.