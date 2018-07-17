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Любимый певец Путина устроил ЧП на Крымском мосту

33.8тЧитать новость на украинском

Любимый певец российского президента Владимира Путина, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев устроил ЧП на Крымском мосту из-за съемок нового клипа (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, во время съемочного процесса была перекрыта одна из полос движения, в связи с чем образовалась огромная пробка. Видео с места события опубликовано на YouТube.

Инцидент произошел в понедельник,16 июля, примерно в 11:00 по местному времени. Изначально водители предполагали, что случилось ДТП, однако вскоре выяснилось, что на мосту снимали клип Расторгуева.

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Движение на одной из полос моста было остановлено в течение нескольких часов.

Пробку на мосту сняли на видео

Помимо этого, на сайте инфоцентра объекта "Крымский мост" сообщили, что движение будет частично перекрыто и в среду, 18 июля. Введение временной схемы движения опять связано с проведением съемок клипа группы "Любэ".

В свою очередь Николай Расторгуев, лидер "Любэ", рассказал, что с помощью творчества, а именно нового клипа, группа хочет признаться в любви к Крыму и Крымскому мосту в частности.

"В этой песне мы признаемся в любви Крыму и мосту, который надежно связал полуостров с материком. Такие чувства вызывает и масштаб самого моста, и единение двух берегов. Это состояние мы постараемся передать и сохранить в песне", - отметил певец.

Николай Расторгуев

Как сообщал OBOZREVATEL, российский и советский певец, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев попал в базу преступников украинского волонтерского центра "Миротворец", который фиксирует преступления против национальной безопасности Украины.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Объект
Крымский мост
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Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
В Павлограде (Днепропетровская область) обвалился недавно построенный мост через реку Волчья. ЧП произошло из-за хищения неизвестными бетонных плит с моста.
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Київський Ігор
Київський Ігор
Пробка блядь, три машины. Какой мост, такая и пробка, все из говна.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Київський Ігор, моста нет вообще, это декорации. Мост там построить невозможно: 90-метровый ил засасывает сваи по самые гланды, плюс разлом плит, плюс сам Гитлер не смог. Да и строить в России ничего не умеют, они такой мост построить не смогли бы ни за что. Только украинцы могут, но их туда не приглашали.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
и это Ч.П.? вас опасно читать. то мост и Крым пустой. и сразу же, пробки на мосту, вы в какой реальности живете? это шизофрения.
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