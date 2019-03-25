Круче сестры Брежневой? В сети всплыли обнаженные фото новой жены Цекало

58-летний шоумен Александр Цекало недавно женился в четвертый раз на 27-летней модели и художнице Дарине Эрвин. В сети всплыли горячие фото избранницы продюсера.

О новой жене Цекало известно немного. Дарина Сапарова родилась в Казахстане, однако в 17 лет переехала на постоянное место жительство в Лос-Анджелес, штат Калифорния, США, где сменила свою фамилию на Эрвин. Она много лет занимается живописью, а также пробовала себя в ролях модели и актрисы. Девушка не является активным пользователем социальных сетей, а до недавнего времени ее аккаунт в Instagram был закрыт от посторонних глаз. OBOZREVATEL предлагает подборку горячих снимков Дарины, которые она ранее обнародовала в сети.

Дарина Эрвин Instagram @darina.ervin

Так, 27-летняя Эрвин играла в эпизодах нескольких голливудских фильмов. Ее можно было увидеть в одной из серий "Идеального убийства", романтической комедии "Кое-что на день рождения" с Шэрон Стоун в главной роли.

Дарина Эрвин Instagram @darina.ervin

Некоторое время девушка работала в одном из театров Лос-Анджелеса, Theater 68, пока тот не закрылся. Известно, что Дарина увлекается рисованием — часто рисует обнаженных людей.

Дарина Эрвин Instagram @darina.ervin

Также после свадьбы Александра и Дарины, которая состоялась в марте в США, в сети всплыла некоторая информация от отца и отчима девушки, сообщила "Экспресс Газета". Мужчины рассказали, что Дарина привыкла жить за чужой счет. Более того, она якобы не является ни актрисой, ни художницей, как рассказывала о себе. Родной отец также заявил, что категорически против брака дочки со старшим за нее на 30 лет Цекало.

Дарина Эрвин Instagram @darina.ervin

Дарина Эрвин Instagram @darina.ervin

Дарина Эрвин Instagram @darina.ervin

Новости Всплыли неожиданные подробности о любовнице Цекало

Дарина Эрвин Instagram @darina.ervin

Дарина Эрвин Instagram @darina.ervin

Дарина Эрвин Instagram @darina.ervin

Как сообщал OBOZREVATEL, Цекало ранее был женат на сестре певицы Веры Брежневой Викторие Галушке. Пара официально развелась в начале 2019 года. Ранее продюсера неоднократно замечали в компании молодой брюнетки. В ноябре шоумен засветился с ней в одном из ресторанов. Позже их видели вместе в Риме на Новый год. Тогда ходили слухи, что это любовница артиста.

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