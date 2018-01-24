Конец эпохи: Элтон Джон объявил об уходе со сцены

Легендарный британский певец и композитор Элтон Джон объявил о прекращении гастрольной деятельности после 50 лет на сцене.

Об этом сообщает ВВС.

Последней серией выступлений музыканта станет турне One Last World, которое начнется в сентябре 2018 года.

По словам сэра Элтона Джона, его жизненные приоритеты поменялись, и на первом месте теперь стоят семья и дети.

В прошлом году он провел два дня в реанимации и больше 12 дней в больнице, сражаясь с "вредной и необычной" бактериальной инфекцией, которую он получил во время турне по Латинской Америке.

Отметим, что свою творческую карьеру Элтон Джон начал еще в 1960-х годах. За 50 лет певец продал более 250 млн пластинок.

Он также занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone и является одним из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее культовый певец из 60-х Нил Даймонд объявил о прекращении гастролей.