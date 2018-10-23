''Хотели лизнуть'': Данилко пристыдил известную в Украине журналистку

Народный артист Украины Андрей Данилко резко пристыдил известную в стране журналистку Наталью Влащенко, обвинив ее в подхалимстве.

Певец, ранее выступавший в образе знаменитой Верки Сердючки, припомнил Влащенко момент, когда она обидела его своим высказыванием о том, что Андрей будет "до седых волос" использовать свой образ, при этом, не проявляя себя как отдельная личность. Об этом Данилко высказался во время передачи "Vласть vs Vлащенко", выпуск которой опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, проскрольте новость до конца).

Так, во время интервью Данилко отметил, что они с Натальей давно работали вместе, и она всегда была ему симпатичной. Но при этом его впечатление о журналистке испортил один момент.

Андрей Данилко YouTube

"Вы мне всегда были симпатичны, только один раз не понравились. Вы тогда сказали: "Сколько этот Данилко будет выступать в Сердючке? До седых волос?" А я вот не понял, почему вы так сказали. Это ведь востребовано и популярно. Это было сказано во время программы с травести-дивой Монро. Наверное, вы хотели ей "лизнуть". Как будто хотели сделать ей приятно", - высказался Андрей, добавив, что его это очень задело.

Наталья ответила, что не помнит инцидента, но чувствует себя неловко и глупо из-за того, что ранее позволяла себе подобные высказывания.

"Боже, неужели я могла сказать Монро такую х**ню?" - возмутилась Влащенко.

Сам же Данилко подытожил, что не в обиде на Влащенко, так как подобные ситуации случались с ним на протяжении всей карьеры довольно часто, поэтому он привык.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Данилко признался в том, что зависим от алкоголя. Артист отметил, что хотел бы изменить отношение к питанию и спиртному, так как это является самым пагубным пристрастием артиста.