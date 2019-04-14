''Голос країни-9'': кто прошел в суперфинал

В воскресенье, 14 апреля, в эфире телеканала "1+1" прошел полуфинал 9 сезона вокального шоу "Голос країни". В нем за билет в финал боролись восемь участников - по два из команды каждого звездного тренера.

По итогам полуфинала путем зрительского и судейского голосования были выбраны четыре суперфиналиста, которые уже в следующее воскресенье поборются за победу на проекте. Кто эти четыре фаворита и как они выступали в полуфинале - смотрите в материале OBOZREVATEL (принимайте участие в голосовании внизу страницы).

Оксана Муха (команда Дана Балана)

В полуфинал вокального проекта Оксана Муха прошла с коллегой по команде Рафи Хейтамом. В это воскресенье за вокалистку проголосовали 90% зрителей, 51% своего голоса участнице отдал и ее звездный тренер.

Карина Арсентьева (команда Потапа)

На сцене полуфинала Карине Арсентьевой пришлось посоревноваться с коллегой по команде, рок-мамочкой 9 сезона Викторией Ягич. По итогам голосования вокалистка получила 51% голоса своего тренера и 60% голосов телезрителей, что принесло ей место в финале.

Виктория Олейник (команда MONATIK'а)

В полуфинале проекта Виктория Олейник соревновалась со своим коллегой по команде Андреем Карповым. От своего наставника вокалистка получила 51% голоса и 55% от телезрителей.

Андрей Хайат (команда Тины Кароль)

В полуфинале из команды Тины Кароль соревновались эстрадный певец Дэвид Аксельрод и звезда Национального отбора на Евровидение-2019 Андрей Хайат (KHAYAT). Будущий финалист получил 51% голоса своей наставницы и 68% голосов от телезрителей, что принесло ему билет в суперфинал.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в 9 выпуске проекта "Голос країни" певец Дэвид Аксельрод рассказал, почему решил сменить имя. Как признался артист в ответ на вопрос Потапа, причиной для смены имени стала сложная для него история, однако он рад, что смог поделиться ею со зрителями.

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