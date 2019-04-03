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"Фу, хочу помыть руки!" Собчак наткнулась в спальне у Волочковой на неприличный предмет

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Российская телеведущая Ксения Собчак в спальне балерины Анастасии Волочковой нашла некий предмет, который неприлично было показывать в эфире.

Это случилось во время съемок ее шоу "Осторожно, Собчак", когда светская львица искала в доме подруги "следы мужского присутствия" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Фу, хочу помыть руки!" Собчак наткнулась в спальне у Волочковой на неприличный предмет

скриншот

Телеведущей посоветовали не показывать это в сети, потому что "это перебор, нельзя ставить". Во время обнаружения Собчак позволила себе пару нецензурных выражений, когда думала, что именно делать с находкой.

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"Бл*, ребята, что делать? Х***а, фу, я хочу помыть руки. А где можно у тебя здесь руки помыть", – спросила она у хозяйки дома.

"Фу, хочу помыть руки!" Собчак наткнулась в спальне у Волочковой на неприличный предмет

скриншот

На это Волочкова ответила, что Собчак в ванной может помыть даже ноги и все, что она хочет. После этого телеведущая отправилась дальше на поиски и нашла топор, лежащий в комнате.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL, во время экскурсии по дому Волочкова отвела Собчак в баню, где они друг друга сильно отхлестали вениками и припомнили старые обиды.

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Персоны
Ксения СобчакАнастасия Волочкова
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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