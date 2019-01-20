Бузовой — 33: как удивляла звезда своих поклонников. Пикантные фото

Звезда шоу "Дом-2", скандальная певица и телеведущая Ольга Бузова празднует день рождения: 20 января ей исполнилось 33 года.

В настоящее время Ольга считается самой популярной российский звездой в Instagram, которая любит похвастаться не только своими достижениями на камеру, но и своим телом. OBOZREVATEL предлагает подборку откровенных фото эпатажной телезвезды.

Впервые об Ольге Бузовой стало известно благодаря шоу "Дом-2". Тогда еще крашенная блондинка пришла на проект, чтобы "прославиться", но заработала она весьма скандальный имидж. Девушка вела себя более, чем раскованно: в сети до сих пор гуляют откровенные видео с ее участием.

После того, как Бузова покинула шоу в качестве участницы и вернулась туда в роли ведущей, она заработала ожидаемую славу, нишу в шоу-бизнесе, а также начала также активную деятельность по другим направлениям. В частности, Ольга начала записывать свои песни и выпускать клипы, активно развивать блог в Instagram, рекламировать и выпускать продукцию собственных брендов. Результат – 15 миллионов фолловеров в сети, мощная армия фанатов и внушительные гонорары.

Что касается личной жизни, Ольга разведена, в настоящее время не замужем, однако постоянно жалуется на отсутствие любимого человека и семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная российская певица и телеведущая, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова упала с гамака в погоне за красивым фото. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся