''Больнее становится...'' Звезды ''Дизель Шоу'' посвятили погибшей Поплавской фильм

Звезды юмористического проекта "Дизель Шоу" посвятили погибшей в ДТП коллеге, актрисе Марине Поплавской фильм, таким образом вспомнив ее на 9-й день после трагедии.

Так, короткометражная лента получила название "Королева юмора". Артисты до сих пор скорбят по Поплавской, отметив, что сейчас им еще больнее осознавать потерю. Ролик разместил основатель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"9 дней... Удивительно, но она может рассмешить даже человека, который по ней скорбит. Это короткометражка, а жизнь была как сериал, но я надеюсь, что мы про тебя снимем полный метр, ведь твоя жизнь достойна этого", - трогательно написал Крутоголов.

О том, что сегодня прошло 9 дней с момента трагической смерти Поплавской также вспомнила и актриса "Дизеля" Виктория Булитко, написа душещипательный пост в Instagram.

"Прошло 9 дней... О, Господи, как же больно! Нет не физически, чем дальше этот страшный день, тем больнее становится. Наверное, это и есть осознание, что больше НИКОГДА! Никогда не услышу твой неповторимый голос, никогда не подвезу тебя по дороге на репу, никогда не посплетничаем с тобой, никогда не поплачемся друг другу. Никогда... Одни вопросы, ни одного ответа. Какой длинный сон. Пытаешься проснуться..." - со скорбью написала Булитко.

Напомним, в субботу, 20 октября, в 06:43 на Житомирской трассе автобус с актерами "Дизель Шоу" влетел в грузовик. Смертельная авария произошла в Киевской области возле села Мила. В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, еще 8 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди них - лидер юмористического шоу Егор Крутоголов и одна из ведущих актрис Яна Глущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 22 октября, Марину Поплавскую похоронили в ее родном городе - Житомире. За день до этого с артисткой также простились в Киеве. Кроме этого, недавно в сети в сети опубликовали последнее видео, снятое до смертельной аварии, а также последнее интервью актрисы.