Безбашенный Кит Флинт: солист The Prodigy в трех ярких клипах группы

В понедельник, 4 марта, стало известно о смерти солиста британской группы The Prodigy Кита Флинта. Тело 49-летнего музыканта нашли в его собственном доме.

Флинт являлся участником группы с момента ее образования в 1990-м году, однако как вокалист проявил себя лишь несколько лет спустя — на сингле Firestarter. В то же время музыкант кардинально изменил имидж, который наряду с его голосом стал узнаваемым во всем мире. OBOZREVATEL вспомнил три лучших клипа The Prodigy с участием Кита Флинта.

Firestarter (1996)

Firestarter вышел в марте 1996 года и стал первым синглом The Prodigy из их третьего студийника The Fat of the Land. Клип к песне был снят в том же году режиссером Уолтером Штерном в заброшенном туннеле лондонского метро. Безбашенная манера исполнения Кита Флинта, усиленная черно-белыми кадрами, вызвала много споров вокруг показа ролика на ТВ. Некоторые телеканалы даже отказались транслировать видео в дневное "детское" время.

Breathe (1996)

Хит Breathe, также вошедший в трек-лист диска The Fat Of The Land, стал 11-м синглом The Prodigy. В 1996-м тот же Уолтер Штерн сумел создать в клипе очень уместную атмосферу паранойи и тревоги. В ролике снялись Кит Флинт и второй вокалист Максим Реалити (Кит Палмер) — оба музыканта оставались солистами группы вплоть до смерти Флинта.

Новости Опубликован посмертный трек вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона

Baby’s Got A Temper (2002)

Пожалуй, один из самых скандальных и дерзких клипов группы на сингл из одноименного мини-альбома сняли в Чехии. После релиза ролик запретили к показу на ТВ, при этом он вышел на DVD-издании Baby’s Got A Temper. Примечательно, что в нем снялись все участники The Prodigy: Лиам Хоулетт, Кит Флинт и Максим Реалити. Сингл отличился тяжелым гитарным звучанием, не очень характерным для группы, что стало причиной некоторых разногласий между Хоулеттом и Флинтом — его автором.

Как писал ранее OBOZREVATEL, вскоре после появления новостей о смерти Кита Флинта на официальной странице The Prodigy в Instagram появилось сообщение Лиама Хоулетта. Согласно приведенной им информации, Флинт покончил с собой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал