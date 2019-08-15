"Надавите на мужа!" В США написали открытое письмо жене Зеленского

Американская журналистка Мелинда Хэринг публично обратилась к первой леди Украины Елене Зеленской, призвав ее повлиять на супруга, президента Владимира Зеленского в актуальных для страны вопросах.

В частности, она призвала Зеленскую встать на защиту прав журналистов и общественных активистов. Открытое письмо было опубликовано на сайте Atlantic Coucil в рубрике UkraineAlert, редактором которого является Мелинда.

"Никто не думает, что вы пойдете дальше банальных разговоров о детях, образовании и выступления в школах и детских домах. Удивите нас. Сделайте права журналистов и активистов своим приоритетом. Украинцы любят и уважают вас. Используйте свое слово и голос", — написала Хэринг в открытом письме.

Елена и Владимир Зеленские Фото из Instagram

Также Хэринг призвала жену Зеленского надавить на него, чтобы он назначил в свое окружение несколько женщин и вообще уважительно о них отзывался.

"У вашего мужа нет женщин в окружении. Я опросила всех в Киеве, и мне ответили, что вы — его важнейший советник. Однако, вас нет на фотографиях с ним и его командой, а эти визуальные эффекты имеют значение...Пожалуйста, нажмите на него, чтобы назначить несколько женщин. Ведь организации функционируют лучше, когда по крайней мере треть команды — женщины. И, пожалуйста, напомните ему использовать уважительный язык, когда он говорит об украинских женщинах. Они невероятная сила, но они не бренд и не принадлежат никому", — добавила Мелинда.

Елена и Владимир Зеленские Фото из Instagram

Кроме того, Хэринг отметила, что ждет Елену Зеленскую в Вашингтоне, где хочет лично встретиться и взять у нее интервью.

"Я надеюсь, что вы приедете в Вашингтон и наденете одежду украинских дизайнеров, поднимете флаг Украины. И я искренне надеюсь, что вы дадите мне и моим коллегам интервью. Мы хотим узнать о вас больше", — резюмировала журналистка.

Елена Зеленская Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото первой леди Украины Елены Зеленской в купальнике.

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