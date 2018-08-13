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"Лучше не приезжай": известный продюсер отчитал Вайкуле из-за Крыма

15.1тЧитать новость на украинском

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин осудил заявление известной певицы Лаймы Вайкуле касательно отказа от выступлений последней в Крыму.

Пригожин считает, что тот, кто сначала высказывается в антироссийском ключе, а потом едет в РФ на гастроли нечестен по отношению к обществу и нелогичен, - сообщают Вести.Ru.

Иосиф Пригожин

"Я с большим уважением отношусь к Лайме Вайкуле, и от нее этого совершенно не ожидал. Те, кто считает Россию плохой страной, не должны приезжать в нее зарабатывать. Музыка должна объединять людей, а не раскалывать общество", - прокомментировал продюсер.

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Напомним, на пресс-конференции перед концертом в Одессе, эстрадная певица сообщила, что на полуостров она не поедет ни за какие деньги.

После такого заявления, на певицу набросилась российская общественность. Ее осудил директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный, российский журналист, а также экс-судья украинского вокального талант-шоу "Х-фактор" Сергей Соседов, а сенатор Франц Клинцевич даже выдвинул Вайкуле угрозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее композитор Раймонд Паулс поддержал выбор Вайкуле касательно аннексированного Россией Крыма.

Персоны
Иосиф ПригожинЛайма Вайкуле
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