Линзы не было: пьяная участница ''Дом-2'' чуть не лишила себя глаза

18-летняя участница скандального российского телепроекта "Дом-2" Валерия Хуснутдинова угодила в больницу из-за травмы глаза, которую сама же себе и нанесла.

Она написала на своей странице в Instagram, что врачи диагностировали язву роговицы и кератит, однако ничего критичного в состоянии здоровья нет.

"Как уже многие поняли, я в больнице. Лежу уже 5 день с диагнозом: язва роговицы, кератит. Ничего критичного нет, уже иду на поправку", – подписала она под одним из снимков.

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По данным издания "Дни24", Хуснутдинова так напилась на Новый год, что пыталась достать из глаза несуществующую линзу. Из-за травмы участница реалити-шоу не смогла вернуться к съемкам после новогодних праздников.

Сколько времени займет лечение, она не уточнила. Потому поклонникам остается только ждать, когда участница вернется на Поляну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участников шоу "Дом-2" постигла череда смертей. Участницу проекта Анастасию Тарасюк нашли мертвой под окнами элитной высотки на Минской улице в Москве. Девушка выпала из окна квартиры на 19 этаже 22 июня.

В июле была найдена мертвой участница Полина Лобанова в чужом доме. по официальной версии, девушка покончила собой.