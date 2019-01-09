Линзы не было: пьяная участница ''Дом-2'' чуть не лишила себя глаза

18-летняя участница скандального российского телепроекта "Дом-2" Валерия Хуснутдинова угодила в больницу из-за травмы глаза, которую сама же себе и нанесла.
Она написала на своей странице в Instagram, что врачи диагностировали язву роговицы и кератит, однако ничего критичного в состоянии здоровья нет.
"Как уже многие поняли, я в больнице. Лежу уже 5 день с диагнозом: язва роговицы, кератит. Ничего критичного нет, уже иду на поправку", – подписала она под одним из снимков.
Instagram Stories
По данным издания "Дни24", Хуснутдинова так напилась на Новый год, что пыталась достать из глаза несуществующую линзу. Из-за травмы участница реалити-шоу не смогла вернуться к съемкам после новогодних праздников.
Сколько времени займет лечение, она не уточнила. Потому поклонникам остается только ждать, когда участница вернется на Поляну.
Как уже многие поняли, я в больнице 🙇🏼♀️🏥 Лежу уже 5 день с диагнозом : язва роговицы, кератит. 🙈 Ничего критичного нет, уже иду на поправку🌸 Совсем скоро меня выпишут и я приеду на любимую #полянадом2 💋♥️ Очень скучаю по всем, спасибо всем кто интересуется, переживает, пишет. Люблю вас🖤 @sasha_cherno93_official @aleksey_kupin @mayyadonz @romanova_romanova92 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участников шоу "Дом-2" постигла череда смертей. Участницу проекта Анастасию Тарасюк нашли мертвой под окнами элитной высотки на Минской улице в Москве. Девушка выпала из окна квартиры на 19 этаже 22 июня.
В июле была найдена мертвой участница Полина Лобанова в чужом доме. по официальной версии, девушка покончила собой.