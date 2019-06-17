ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

"Кардашьян нервно курит": Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото

2.8тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая Леся Никитюк произвела фурор в сети интимным снимком.

В Instagram звезда шоу "Хто зверху" сверкнула обнаженными и подтянутыми ягодицами, на что обратили внимание все ее поклонники.

"Красивая попка", "Кардашьян нервно курит в сторонке", "Орешки что надо", "Красотка, так держать", "Просто бомба", "Ты шикарная", "Горячая штучка", - пишут они.

Новости
"Я сверху": Никитюк сделала откровенное признание об отношениях с Притулой
"Кардашьян нервно курит": Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото
"Кардашьян нервно курит": Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото
"Кардашьян нервно курит": Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото
"Кардашьян нервно курит": Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото
"Кардашьян нервно курит": Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото
"Кардашьян нервно курит": Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото
"Кардашьян нервно курит": Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото
"Кардашьян нервно курит": Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото
"Кардашьян нервно курит": Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото
"Кардашьян нервно курит": Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото
"Кардашьян нервно курит": Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото
"Кардашьян нервно курит": Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным пляжным снимком во время завтрака.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
4
Смешно
16
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel