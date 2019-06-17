"Кардашьян нервно курит": Леся Никитюк "взорвала" сеть пикантным фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк произвела фурор в сети интимным снимком.

В Instagram звезда шоу "Хто зверху" сверкнула обнаженными и подтянутыми ягодицами, на что обратили внимание все ее поклонники.

"Красивая попка", "Кардашьян нервно курит в сторонке", "Орешки что надо", "Красотка, так держать", "Просто бомба", "Ты шикарная", "Горячая штучка", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным пляжным снимком во время завтрака.

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