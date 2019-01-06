''Вел себя отвратительно'': в сети рассказали о ''темной'' стороне Топалова

Мужа украинской телеведущей Регины Тодоренко, российского певца Влада Топалова обвинили в приставаниях к девушкам на съемках.

По крайней мере такое заявление сделал в соцсетях анонимный источник, передает Telegram-канал YOBAJUR, предоставив соответствующий скриншот переписки.

При этом отмечается, что Топалов и Тодоренко активно демонстрируют свою любовь друг к другу в интернете. Несмотря на это, певец оставляет комментарии под фотографиями красивых женщин.

Влад Топалов и Регина Тодоренко instagram

"У меня подруга на съемке с ним работала, сказала, вел себя отвратительно. Очень мерзко приставал к девочкам, как старый извращенец. А когда пришла Регина, поменялся прям. Лицо у него все в язвах, как будто он на крокодиле сидит, и был в измененном состоянии. Непонятно, отчего он так в себе уверен, его время уже давно прошла. Бедная Регина. Анон", – написали в соцсетях.

Напомним, сын Регины Тодоренко и Влада Топалова родился в роддоме одной из государственных больниц в Москве 5 декабря. Артистка рожала в родильном отделении городской больницы №29 имени Баумана, отдав предпочтение ей, а не частным клиникам.

На Тодоренко и Топалова обрушилась целая волна критики за то, что они держали в секрете подробности о своем ребенке. В соцсетях паре задавали вопросы относительно малыша, однако звездная пара их игнорировала.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря Топалов впервые официально прокомментировал рождение первенца.