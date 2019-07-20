Пугачева тайно купила шикарное "гнездышко" в стране НАТО

Российская певица Алла Пугачева приобрела элитную недвижимость в латвийской Юрмале.
Об этом сообщают "Аргументы Недели" со ссылкой на информированный источник. Выбор певицы пал на квартиру в центре города, в современном жилом комплексе (ЖК) на проспекте Дзинтару.
Апартаменты в доме стоят не менее 400 тысяч евро, а минимальная их площадь составляет 100 квадратных метров, отметил источник, добавив, что сделка с Пугачевой проходила в "тайном режиме".
Пугачева и Галкин
МК
Согласно информации на сайте ЖК, всего в нем 66 апартаментов с панорамными окнами и террасами. На территории оборудована детская площадка, рядом есть парк. Море – в пяти минутах ходьбы. Комплекс огорожен и находится под круглосуточной охраной.
Жилой комплекс, где приобрела квартиру Пугачева
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Примадонна российской эстрады и ее муж, шоумен Максим Галкин отказались отвечать на вопросы журналистов на открытии фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле.
Не так давно Пугачева спровоцировала еще один скандал из-за того, что проехалась на машине по перрону Рижского вокзала в Москве.
Примадонна подъехала прямо к вагону на лимузине, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Пугачеву обвинили в "барских замашках" и сравнили с Путиным.
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