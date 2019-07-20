Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Сплетни

Пугачева тайно купила шикарное "гнездышко" в стране НАТО

8.9т Читать материал на украинском

Российская певица Алла Пугачева приобрела элитную недвижимость в латвийской Юрмале.

Об этом сообщают "Аргументы Недели" со ссылкой на информированный источник. Выбор певицы пал на квартиру в центре города, в современном жилом комплексе (ЖК) на проспекте Дзинтару.

Апартаменты в доме стоят не менее 400 тысяч евро, а минимальная их площадь составляет 100 квадратных метров, отметил источник, добавив, что сделка с Пугачевой проходила в "тайном режиме".

Пугачева и Галкин

Пугачева и Галкин

МК

Новости
"Такая, как есть, без фотошопа": 70-летняя Пугачева поразила сеть внешностью

Согласно информации на сайте ЖК, всего в нем 66 апартаментов с панорамными окнами и террасами. На территории оборудована детская площадка, рядом есть парк. Море – в пяти минутах ходьбы. Комплекс огорожен и находится под круглосуточной охраной.

Жилой комплекс, где приобрела квартиру Пугачева

Жилой комплекс, где приобрела квартиру Пугачева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Примадонна российской эстрады и ее муж, шоумен Максим Галкин отказались отвечать на вопросы журналистов на открытии фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле.

Не так давно Пугачева спровоцировала еще один скандал из-за того, что проехалась на машине по перрону Рижского вокзала в Москве.

Примадонна подъехала прямо к вагону на лимузине, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Пугачеву обвинили в "барских замашках" и сравнили с Путиным.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Алла Пугачева
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
7
Смешно
4
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Ох ты ж епте, "в стране НАТО" ☺ Нашу Лаптию редко так громко называют. Ну купила подешевке, россияне теперь редко тут что-то покупают, рынок обвалился. Пугачева любит Юрмалу по старой памяти
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
А зачем тут тайны? Москвичи массово скупают жильё в Турции, Египте и на Кипре. Потом сдают в аренду или используют вместо дач.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сало Уронил
Сало Уронил
вы идиоты?в шпротляндии она купила
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel