Пугачева тайно купила шикарное "гнездышко" в стране НАТО

Российская певица Алла Пугачева приобрела элитную недвижимость в латвийской Юрмале.

Об этом сообщают "Аргументы Недели" со ссылкой на информированный источник. Выбор певицы пал на квартиру в центре города, в современном жилом комплексе (ЖК) на проспекте Дзинтару.

Апартаменты в доме стоят не менее 400 тысяч евро, а минимальная их площадь составляет 100 квадратных метров, отметил источник, добавив, что сделка с Пугачевой проходила в "тайном режиме".

Пугачева и Галкин МК

Согласно информации на сайте ЖК, всего в нем 66 апартаментов с панорамными окнами и террасами. На территории оборудована детская площадка, рядом есть парк. Море – в пяти минутах ходьбы. Комплекс огорожен и находится под круглосуточной охраной.

Жилой комплекс, где приобрела квартиру Пугачева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Примадонна российской эстрады и ее муж, шоумен Максим Галкин отказались отвечать на вопросы журналистов на открытии фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле.

Не так давно Пугачева спровоцировала еще один скандал из-за того, что проехалась на машине по перрону Рижского вокзала в Москве.

Примадонна подъехала прямо к вагону на лимузине, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Пугачеву обвинили в "барских замашках" и сравнили с Путиным.

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