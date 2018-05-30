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"Не простит": мировая поп-звезда после выступления на ЛЧ 2018 ответила сплетникам

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Британская певица Дуа Липа, которая выступила на церемонии открытия финала Лиги чемпионов 2018 в Киеве, ответила на слухи о новом возлюбленном.

Поклонники и просто любители посплетничать говорили, что Липа провела ночь после матча "Реал" - "Ливерпуль" с испанцем Марко Асенсио.

В своем аккаунте в Twitter британская певица опровергла эту информацию, с юмором отметив, что вряд ли когда-нибудь встретится с футболистом "Реала".

Дуа Липа

Instagram Дуа Липы

"Я никогда даже не встречала Марко Асенсио. И вряд ли я когда-то это сделаю, ведь мой менеджер, который болеет за "Ливерпуль", никогда мне этого не простит", - написала Дуа Липа.

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Как сообщал OBOZREVATEL, капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос опозорился во время замены Мохаммеда Салаха в финале Лиги чемпионов.

Персона
Марко Асенсио
Объект
шоу-бизнес
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