"Не простит": мировая поп-звезда после выступления на ЛЧ 2018 ответила сплетникам

Британская певица Дуа Липа, которая выступила на церемонии открытия финала Лиги чемпионов 2018 в Киеве, ответила на слухи о новом возлюбленном.

Поклонники и просто любители посплетничать говорили, что Липа провела ночь после матча "Реал" - "Ливерпуль" с испанцем Марко Асенсио.

В своем аккаунте в Twitter британская певица опровергла эту информацию, с юмором отметив, что вряд ли когда-нибудь встретится с футболистом "Реала".

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe