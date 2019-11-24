"Многим будет стыдно!" В сети скандал из-за финала детского Евровидения

Между интернет-пользователями случилась перепалка из-за победы в детском "Евровидение-2019" представительницы Польши Виктории Габор.

В сети недовольны тем, что победила именно она, а не представительница Украины София Иванько, которая выступила на конкурсе с песней "Spirit of Music" ("Дух музыки").

Конкуренцию участнице проекта "Голос.Діти-5" составили еще 18 участников. Иванько выступала под номером 13 и заняла 15-е место.

София Иванько Кадр из видео

Скандал возник под видео выступления Софии Иванько на детском "Евровидении-2019".

Пользователи сети пишут, что "многим будет стыдно" за низкие оценки девочке на конкурсе. Однако нашлись и те, кто поддержал ее, несмотря на поражение. Нашлись фанаты даже из России.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа победительница детского Евровидения-2019. В сети всплыли фото девочки.

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