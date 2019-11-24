Главная Новости
24 ноября • обновлено в 22:05
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Сплетни

"Многим будет стыдно!" В сети скандал из-за финала детского Евровидения

987
Читать материал на украинском

Между интернет-пользователями случилась перепалка из-за победы в детском "Евровидение-2019" представительницы Польши Виктории Габор.

В сети недовольны тем, что победила именно она, а не представительница Украины София Иванько, которая выступила на конкурсе с песней "Spirit of Music" ("Дух музыки").

Конкуренцию участнице проекта "Голос.Діти-5" составили еще 18 участников. Иванько выступала под номером 13 и заняла 15-е место.

София Иванько

София Иванько

Кадр из видео

Скандал возник под видео выступления Софии Иванько на детском "Евровидении-2019".

Новости
Финал детского Евровидения-2019: как выступила Украина

Пользователи сети пишут, что "многим будет стыдно" за низкие оценки девочке на конкурсе. Однако нашлись и те, кто поддержал ее, несмотря на поражение. Нашлись фанаты даже из России.

"Многим будет стыдно!" В сети скандал из-за финала детского Евровидения

Скриншот

"Многим будет стыдно!" В сети скандал из-за финала детского Евровидения

Скриншот

"Многим будет стыдно!" В сети скандал из-за финала детского Евровидения

Скриншот

"Многим будет стыдно!" В сети скандал из-за финала детского Евровидения

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа победительница детского Евровидения-2019. В сети всплыли фото девочки.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Место
Польша
Теги
Евровидение звезды
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги