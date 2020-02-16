"Маленькие подтяжки": Пугачева публично призналась, что делает пластику

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева публично призналась, что не раз делала пластические операции.

Однако сейчас врачи запрещают ей делать пластику из-за проблем с сердцем. Об этом 70-летняя Алла Борисовна сообщила в интервью КП.

"Как никогда не делала?! (пластику, – прим. ред.) Я что сумасшедшая? Конечно, я делала пластику когда-то. Но поскольку из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз, я делала под местным какие-то маленькие подтяжки. Тут мне делали (показывает на лоб), и тут тоже (показывает на скулы)", – поделилась Примадонна.

Алла Пугачева

На вопрос журналиста, ставили ли специальные нити, она ответила:

"Нет, нити – это ужасно. Делали мне какие-то легкие операции. У меня в принципе хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые могут убрать кисту, и все это под местным наркозом".

Также Алла Пугачева призналась, делает ли уколы красоты.

"Я пока читаю в Instagram, что другие делают. Наверное, мне уже пора. Люди колют какие-то стволовые клетки. Не боятся ведь… Я ничего толком не делаю. Мне дарят какие-то кремы. У меня просто порода хорошая... Плюс витамин Е из Израиля привозят. Он как сиропчик. Я его смешиваю с кремом и накладываю на лицо и шею.

Сейчас мне ничего не надо, потом. Я совершенно отстала в этом смысле, но считаю, что нужно быть в курсе новых технологий. Мне многие подруги советуют что-то, делятся опытом", – резюмировала звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева взбудоражила сеть внешним видом после неудачной пластики. Поклонники артистки обратили внимание на то, что она практически не шевелит верхней губой.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!