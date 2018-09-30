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СпортLady

''Испортила такую внешность!'' Лорак раскритиковали за пластику

7.3тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая известна своей скандальной карьерой в России, опубликовала фото из кинотеатра.

Ани Лорак пришла на мероприятие в брюках и в кофте с обнаженными плечами, а фанаты заметили изменения во внешности.

Снимок в Instagram за 16 часов собрал почти 75 тысяч лайков. На фото исполнительница позирует с пачкой попкорна в руках, на ее руке нет обручального кольца.

''Испортила такую внешность!'' Лорак раскритиковали за пластику
''Испортила такую внешность!'' Лорак раскритиковали за пластику
''Испортила такую внешность!'' Лорак раскритиковали за пластику

"Ужас! Пластика испортила", "Натянутая такая улыбка", "Дом восковых фигур", "Кукла вуду" - выразили свое недоумение подписчики.

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Были и те, кому понравился образ певицы, так как показался им свежим: "Каролина, тебе идет улыбка!", "Котик мой".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября Ани Лорак отмечала свое 40-летие. Муж артистки, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который ранее публично изменил ей с молодой киевской "мажоркой", поздравил звезду с днем рождения, сделав трогательное признание.

Персона
Ани Лорак
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