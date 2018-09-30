''Испортила такую внешность!'' Лорак раскритиковали за пластику

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая известна своей скандальной карьерой в России, опубликовала фото из кинотеатра.

Ани Лорак пришла на мероприятие в брюках и в кофте с обнаженными плечами, а фанаты заметили изменения во внешности.

Снимок в Instagram за 16 часов собрал почти 75 тысяч лайков. На фото исполнительница позирует с пачкой попкорна в руках, на ее руке нет обручального кольца.

"Ужас! Пластика испортила", "Натянутая такая улыбка", "Дом восковых фигур", "Кукла вуду" - выразили свое недоумение подписчики.

Были и те, кому понравился образ певицы, так как показался им свежим: "Каролина, тебе идет улыбка!", "Котик мой".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября Ани Лорак отмечала свое 40-летие. Муж артистки, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который ранее публично изменил ей с молодой киевской "мажоркой", поздравил звезду с днем рождения, сделав трогательное признание.