16 мая в Киеве пройдет SEO & Affiliate Sempro 2019, конференция по добыче и монетизации трафика. Это единственное профильное оффлайн-мероприятие в Украине для SEO-профессионалов, работающих на западный рынок. А теперь это еще и точка сбора для АРБИТРАЖНИКОВ.

Что Вас ожидает на SEMPRO 2019 ?

- 700+ участников.

- 19 профессиональных спикеров.

- 2000m2 для нетворкинга.

- Sempro Afterparty

Конференция обязательна к посещению если Вы:

-Вебмастер

-Партнерка, CРА-сеть

-SEO профессионал

Присоединяйся и узнай мнения экспертов на самые горячие вопросы в мире аффилиат маркетинга и SEO. Никакой воды: только реальные кейсы и полезная инфа, с которой можно работать сразу после конференции

У вас будет уникальный шанс установить бизнес-контакты, лично обсудить актуальные темы и сотрудничество с лидерами индустрии, а также отдохнуть и сполна насладиться Киевом.

P.S. Купить билеты можно на сайте, а по промокоду OBOZREVATEL скидка 15%.

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