Парень из провинциального городка возглавил британский чарт UK Singles

Мало кто в последние месяцы не слышал композицию Saint JHN "Roses (Imanbek Remix), которая лилась из каждого приложения Tik-Tok.

"Но мало кто знает, что это трек написан 19-летним парнем из небольшого провинциального городка Аксу в Казахстане", - сообщает OBOZREVATEL музыкальный комментатор Баглан Аязбаев.

Работая сигналистом на железной дороге, Иманбек Зейкенов в свободное время делал ремиксы на компьютере, самостоятельно изучив программу Fruity Loops. Он регулярно выкладывал свои композиции в сеть. Пока одна из них не начала свое путешествие по различным пабликам электронной музыки и, в конце концов, не привлекла внимание крупного музыкального лейбла Godd Complexx / HITCO, работающего в составе Sony Music.

Иманбек Зейкенов

После официального релиза песня последовательно покоряла национальные чарты Бельгии, Венгрии, Нидерландов, Польши, Индии и Швеции и совсем недавно заняла первую позицию в хит-параде UK Singles.

Трек продолжает свое победоносное шествие, попав в топ-10 треков Apple Music и заняв третью позицию в Shazam World. Таким образом, еще раз подтверждена идея, что в двадцать первом веке интересная музыка из захолустного городка может проложить себе дорогу в мировые чарты.

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