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22 февраля • обновлено в 13:45
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НВО анонсировал продолжение сериала "Друзья"

1.4т
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Телеканал HBO снимет новый эпизод известного сериала "Друзья". Он выйдет в мае 2020 года.

В съемках примет участие шестерка оригинального состава актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер, сообщает WarnerMedia.

Новый эпизод и все десять сезонов сериала "Друзья" будут доступны на стриминговом сервисе HBO Max, который запустят в мае этого года.

Сериал "Друзья"

Сериал "Друзья"

Подробности

О продолжении сериала также объявил актер Мэтью Перри на своей странице в Instagram, опубликовав фото с главными героями "Друзей".

Сериал "Друзья"

Сериал "Друзья"

instagram.com/mattyperry4

Как писал OBOZREVATEL ранее, голливудская актриса Дженнифер Энистон, исполнившая одну из главных ролей в сериале "Друзья", поделилась новым фото со своими коллегами по сериалу.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
актер съемки сериал сериал Друзья/Friens
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