НВО анонсировал продолжение сериала "Друзья"

Телеканал HBO снимет новый эпизод известного сериала "Друзья". Он выйдет в мае 2020 года.
В съемках примет участие шестерка оригинального состава актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер, сообщает WarnerMedia.
Новый эпизод и все десять сезонов сериала "Друзья" будут доступны на стриминговом сервисе HBO Max, который запустят в мае этого года.
Сериал "Друзья"
Подробности
О продолжении сериала также объявил актер Мэтью Перри на своей странице в Instagram, опубликовав фото с главными героями "Друзей".
Сериал "Друзья"
instagram.com/mattyperry4
Как писал OBOZREVATEL ранее, голливудская актриса Дженнифер Энистон, исполнившая одну из главных ролей в сериале "Друзья", поделилась новым фото со своими коллегами по сериалу.
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