"Как будто замуж выхожу": Лайма Вайкуле впервые проведет свой фестиваль в Одессе

Латвийская певица Лайма Вайкуле с 8 по 9 августа впервые проведет в Одессе свой международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous.

Впервые за пять лет своего существования он расширит свои горизонты за рамки Латвии, сказала артистка на пресс-конференции в Киеве 6 августа, передает корреспондент OBOZREVATEL. После чего со словами "как будто замуж выхожу" разрезала красную ленту, символизирующую "открытие" фестиваля (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"Музыкальные фестивали лучше всего проводить в курортных городах. Попробуем в курортном городе в украинской Одессе сделать фестиваль, который уже пятый год проходит в Юрмале. Украина очень музыкальная и насыщена таким количеством красивых людей! Я когда выступала на одном концерте, смотрю парень – красавец, поет замечательно, тот красивый и поет... Это было много лет назад, а сейчас я это все уже знаю", – подчеркнула артистка.

Лайма Вайкуле

Журналисты спросили у Лаймы о ее первом выступлении в Одессе. Оказалось, что тогда она случайно ухватилась за электропровод, напряженностью больше 220 вольт.

"Я думала, что умру. Хотела кричать "помогите", но не могла даже открыть рот, мышцы сжались. Я прокусила язык, но мне казалось, что никто не заметил и, спускаясь, все думала "сердце, сердце". Хорошо, что я еще раз не схватилась за то перило. Но номер отработала, не могу же подвести зрителя. Поэтому я хорошо помню Одессу", – призналась Лайма.

На сцене фестиваля выступит более 30 исполнителей. Среди них Ирина Билык, Alekseev, Kazka, Tomas N'evergreen, Настя Каменских, Арсен Мирзоян, Нино Катамадзе, Беz Обмежень. Переговоры велись также с Софией Ротару, артистка обещала присоединиться к фестивалю в следующем году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле резко помолодела: как выглядит звезда.

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