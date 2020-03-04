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4 марта • обновлено в 16:53
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"Ищу свою любовь": известный певец рассказал о переменах в личной жизни и анонсировал тур

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Украинский певец GENA VITER объявил о старте концертного тура "Мона Лиза". Также артист заинтриговал переменами в личной жизни.

Первая часть турне пройдет в апреле в семи городах Украины. Одной из изюминок концертов будет презентация композиции "Мона Лиза", которую специально для артиста написал автор хитов Оли Поляковой, композитор Дмитрий Сысоев, сообщил певец на личной странице в Instagram.

Геннадий Витер

Геннадий Витер

Пресс-служба

"Хорошее настроение и взаимообмен энергией гарантировано! Кстати, кто знает, может, именно на каком-то из концертов я встречу ту, которая покорит мое сердце. Буду смотреть пристально. Хочу найти настоящую любовь, и покинуть холостяцкую жизнь", – признался GENA VITER.

Первый концерт в рамках тура состоится 2 апреля в Новгород-Волынском. Далее, 3 апреля, певец выступит в Чернигове, 4 апреля – в Шостке, 5 апреля шоу увидят в Нежине, 6 апреля – Ромнах, 7 апреля – Охтырке, 8 апреля – Лубнах. А также скоро будет анонсирован концерт в Киеве.

"Ищу свою любовь": известный певец рассказал о переменах в личной жизни

Пресс-служба

Отметим, что в прошлом году GENA VITER покорил слушателей дуэтом с Полиграф Шариковым "Я ловлю от жизни кайф" и сольным треком "VODA". Также певец является бессменным продюсером и ведущим ежегодной премии "Музыкальная платформа" на канале "Украина".

Организатор концертного тура GENA VITER – Kontramarka label. Билеты можно приобрести на официальном сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее GENA VITER откровенно удивил поклонниц на красной дорожке премии М1.

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Автор
Ева Романова
Тема
Фестивали и концерты
Теги
шоу шоу-бизнес концерт
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