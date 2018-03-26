5 лучших концертов, которые пройдут на этой неделе в Киеве

На этой неделе столичная концертная жизнь пестрит яркими выступлениями. Кому для хорошего настроения не хватает душевных мелодий, непременно должны посетить один из следующих мероприятий - афиша эмоций ufest.in.ua и obozrevatel.com уже подготовили список

Estas Tonne в Киеве

В субботу гитарист-виртуоз украинского происхождения Естас Тонне даст концерт вместе с редким контртенором Нетанэлем Голдбергом и мультиинструменталистом Джозефом "Пепе" Данзой. Уникальное сочетание этих выступлений подарит незабываемые эмоции тем, кто ценит самобытность и полную самоотдачу в музыке. Естас Тонне называет себя современным трубадуром и играет в собственном стиле, который напоминает смесь цыганской музыки и фламенко.

Когда: 31 марта, 19:00.

Где: Киев, проспект Победы, 37 Дом Культуры "КПИ"

Сколько: 600-2500 грн.

Lords of the Sound "Music is coming"

Поклонникам фэнтези и симфонической музыки этот концерт покажется раем на земле. Дух, магическая и удивительная мощность ощущаются в каждой ноте, в каждом движении дирижера и музыкантов, когда они выполняют саундтреки из культовых кинокартин. Lords of the Sound - это новый взгляд на современную классику и оркестровую музыку, которая захватывает с первого звука.

Когда: 30 марта, 19:00

Где: Киев, ул. Большая Васильковская, 103 Дворец "Украина"

Сколько: 250-1000 грн.

Музыкальный перфоманс "Воздух". Открытие "Французской весны в Украине"

В этом уникальном франко-украинском перформансе соединились оригинальная музыка французского композитора, постановка украинского режиссера, дирижирование люксембургского музыканта и исполнение украинскими музыкантами. Его авторы пытаются ответить на извечные вопросы, которые встают перед каждым человеком - Что такое Свобода? Что такое Равенство? Что такое Братство?

Когда: 31 марта, 20:30.

Где: Киев, Софийская площадь.

Сколько: бесплатно.

Prime Orchestra с новой программой "Мировые хиты"

Каждое их выступление - это не просто концерт, а целое увлекательное представление, шоу, которое не оставит равнодушным ни одного меломана. Кроме симфонического оркестра в Prime Orchestra входят ди-джей, рок бэнд и несколько вокалистов. На этот раз музыканты подготовили для зрителей нечто особенное - любимые композиции в оригинальной оркестровой обработке в сопровождении грандиозного светового шоу и спецэффектов.

Когда: 30 марта, 19:00.

Где: Киев, Аллея Героев Небесной Сотни, 1 Международный центр культуры и искусств

Сколько: 200-800 грн.

ILLARIA в Киеве с новой программой "Сила"

Новая концертная программа "Сила" - это любимые хиты и самобытный талант. Певица, которую называют вокальным феноменом украинской сцены, порадует свежим звучанием в сочетании с безупречным голосом и яркими этническими инструментами. Удивительный голос, мистичность образа и присуща только ей чувственность не оставит равнодушным ни одного слушателя.

Когда: 31 марта, 19:00.

Где: Киев, ул. Симона Петлюры, 4 Caribbean Club

Цена билета: 200-1100 грн.

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