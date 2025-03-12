Звезда телесериалов Саливанчук засветилась в образе почти за 200 тысяч грн и дорогих украшениях от бывшего мужа – нардепа

Блогер Николас Карма, известный в сети благодаря рубрике "Сколько стоит ваш лук?", узнал стоимость образа актрисы Анны Саливанчук. 39-летняя звезда отечественных сериалов вышла на прогулку по улицам Львова в стильном образе, где соединила вещи от украинских и мировых брендов, стоимостью почти 200 тысяч гривен.

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Соответствующее видео появилось на странице интернет-знаменитости в Instagram. Аутфит актриса дополнила драгоценными украшениями от ювелирного бренда Van Cleef, которые получила в подарок от бывшего мужа, народного депутата Александра Божкова.

Анна Саливанчук вышла в люди в трендовом образе из денима. Она предпочла джинсовую рубашку за 2 тысячи гривен от Aisenberg и светло-голубые брюки стоимостью 4 000 грн, созданные в коллаборации Adidas и Ksenia Schnaider. Звезда выбрала туфли на каблуке за 7 000 грн и столько же стоило белое пальто от Sarna.

А вот за голубую сумку Louis Vuitton, которую Саливанчук подарила себе на 39-летие, она заплатила 4200 долларов (17 3250 грн). Не остались без внимания Николаса Кармы и роскошные украшения знаменитости. Хотя она не назвала стоимость сережек, бус, браслета и кольца от Van Cleef, призналась, что это подарки от экс-мужа. Общаясь о бывшем избраннике Саливанчук отметила: "Мы не то чтобы классно разошлись. Не поддерживаем отношения".

Напомним, Анна Саливанчук и Александр Божков связали себя узами брака в 2015 году, однако в 2023-м их любовь дала трещину, поэтому актриса подала на развод. Звезда признавалась: причиной разрыва стало то, что она не сумела правильно расставить приоритеты в семье.

"У меня всегда на первом месте были дети, а это неправильно. На первом месте должны быть мы, потом муж, потом дети, потом родители. Одна из причин моего развода – это то, что у меня муж не был на втором месте, а я не была на первом. У меня были дети. И сейчас так же остались дети. Я не люблю себя настолько, насколько должна любить себя женщина", – поделилась звезда.

Однако со временем в жизни Саливанчук появился мужчина, который смог завоевать ее сердце. По словам актрисы, они познакомились во время ее работы в театре. Хотя звезда не раскрывает большого количества деталей о загадочном мужчине, однако отметила: во время свидания долго смотрела на него и осознала, что абсолютно ничего не нуждается

"У нас еще маленький срок знакомства. Но я очень люблю искренность. И очень не люблю, когда говорят неправду, что-то придумывают. Свидание мечты для меня – это чтобы я смотрела на мужчину, а в животе у меня были бабочки. Я смотрела на него и понимала, что ничего от него не хочу, просто смотреть", – говорила знаменитость.

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