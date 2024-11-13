'Натулила, как дурачок на сарай'. Катя Блестка в кептарике и платье из секонда за $15 попала на видео

Блогер и писательница Катя Блестка стала новой героиней рубрики Николаса Кармы "Сколько стоит Look?". Автор прогуливалась по улочкам Львова, когда к ней подошел инфлюэнсер, чтобы узнать больше о наряде знаменитости.

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"Натулила, как дурачок на сарай", – шутливо описала свой аутфит автор. Аксессуары Блестки, а именно "кептарик" и шарф от украинского бренда, обошлись ей в 4300 гривен.

Кроссовки, которые блогер одолжила у сестры, стоили 5 тысяч гривен. "Наталья, а ну подсказывай, чтобы люди знали сколько у нас денег", – обратилась героиня к родственнице за кадром. Далее писательница продемонстрировала платье, которое нашла в секонд-хенде за 15 долларов (около 620 гривен).

Во Львов призналась знаменитость, приехала в рамках тура, чтобы презентовать свою новую книгу. Николас Карма выразил свою благодарность собеседнице за ее популяризацию украинского. Кроме того, интервьюер был благодарен Блестке за поддержку, которую она выразила в соцсетях после нападения на Карму в Полтаве. "Я писала где-то, по-моему, онлайн, что пусть ко мне деньги так липли, как к вам придурки на улице агрессивные, ну это же невозможно выдержать", – высказалась писательница.

Напомним, в начале октября 2024 года Николас Карма сообщил на своей странице в Instagram, что стал жертвой нападения в Полтаве. К инфлюэнсеру подошли двое мужчин, которые агрессивно себя вели и угрожали блогеру. Позже медиа писали, что один из них – начальник районного ТЦК Полтавы. В эксклюзивном разговоре с OBOZ.UA Карма рассказал, на какой стадии разбирательства сейчас громкое дело.

Полное интервью OBOZ.UA с Николосом Кармой – читайте здесь.

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