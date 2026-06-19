Звезда "Квартала 95" Пикалов во время службы в Нацгвардии приобрел раритетный автомобиль, старше себя, и зашифровал в номерах важную дату

Актер и звезда студии "Квартал 95" Александр Пикалов обзавелся раритетным автомобилем во время службы в Национальной гвардии Украины, в ряды которой вступил в первый год полномасштабной войны. В августе 2023-го на имя знаменитости был зарегистрирован черный маслкар Ford Torino.

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Что интересно, автомобиль значительно старше Пикалова, ведь он был выпущен в 1969 году, тогда как артист родился в 1976-м. Об этой покупке звезды "Квартала 95" OBOZ.UA стало известно из данных реестра.

Раритетный автомобиль Александра Пикалова имеет довольно символический номерной знак. Актер выбрал комбинацию цифр, в которой зашифровал год выпуска своего Ford Torino – "1969".

Стоит отметить, что на украинских маркетплейсах для покупки и продажи новых и подержанных автомобилей отсутствует модель этого маслкара именно 1969 года выпуска. А вот на зарубежных платформах, например eBay, стоимость Ford Torino кардинально отличается в зависимости от состояния и варьируется в среднем от $15 600 (около 701 379 грн) до $78 950 (примерно 3 549 610 грн).

Напомним, что Александр Пикалов принял присягу и вступил в Национальную гвардию Украины весной 2022 года. Долгое время артист не раскрывал, в какой именно бригаде проходит службу, пока в 2024 году это не сделал народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев. По словам политика, звезда "Квартала" стал частью Имиджево-издательского центра Нацгвардии. Находится ли актер там по-прежнему, пока неизвестно.

Однако служба не стала для Александра Пикалова поводом полностью уйти со сцены. Он продолжает играть в "Квартале 95", но для этого, за словами Евгения Кошевого, ему оформляють официальные разрешения. А вот соцсети артист после начала большой войны не ведет.

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