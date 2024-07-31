6 знаменитостей, кардинально изменивших прическу после разрыва. Фото

Изменить внешний вид после разрыва отношений – это самый легкий способ впустить в свою жизнь что-то новое. Чаще всего под "горячую руку" попадают волосы. Ибо это то, что находится под нашим прямым контролем. И смена прически приводит к мгновенному результату. Как минимум, влияет на настроение.

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Знаменитости ничем не отличаются от обычных людей. Сегодня OBOZ.UA собрал звезд, кардинально изменивших свою прическу после разрыва отношений.

Деми Ловато перешла от длинных темных волос к платиновому пикси

Бурные отношения американской актрисы Деми Ловато с Максом Эрихом продолжались всего несколько месяцев, но за это короткое время произошло многое. Они обручились после всего четырех месяцев знакомства. Однако отношения не сложились, и Ловато разорвала помолвку с Эрихом, а через два месяца отрезала свои длинные темные волосы и сделала панк-стрижку пикси с эффектным платиновым русым цветом. Похоже, певица воспользовалась собственным советом и избавилась от всего, что ей не подходит.

Гвен Стефани экспериментировала с фантастическими цветами волос после развода с Гевином Россдейлом

Американская певица Гвен Стефани не изменяла своим платиново-светлым волосам с тех пор, как стала популярной со своей группой No Doubt, за исключением, когда она появилась на церемонии VMA в 1998 году с голубыми волосами. Однако после ее разрыва с нынешним бывшим мужем Гевином Россдейлом в августе 2015 года она выглядела более роскошной, чем когда-либо, с синими и черными окрашенными волосами на концах свежей прически боб.

Кэти Перри сменила длинные темные волосы на суперкороткую стрижку с длинной челкой

Отношения актеров Кэти Перри и Орландо Блума казались подростковой мечтой, пока они не разошлись после 10 месяцев отношений. После разрыва Перри шокировала поклонников, дебютировав с суперкороткой стрижкой и длинной челкой, касавшейся ее скул.

Селена Гомес отрезала волосы, выбрав каре

В течение многих лет актриса и певица Селена Гомес имела разную длину волос, но ее свежее каре после развода с Джастином Бибером было для нее самым коротким.

Джастин Бибер осветлил волосы и сменил прическу

Джастин, кстати, тоже сменил прическу после разрыва с Селеной. Певец дебютировал на сцене со снежно-белой головой.

Зейн Малик сменил черный на блонд

Британский певец, бывший участник бойз-бэнда One Direction Зейн Малик также кардинально изменил прическу после разрыва помолвки с Перри Эдвардс. Он перекрасил волосы в светлый блонд.

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