Режиссер фильма '20 дней в Мариуполе' вышел получать 'Оскар' в костюме со скрытым смыслом

Никто даже не догадывался, что образ украинского режиссера Мстислава Чернова, принесшего Украине первую победу в Оскаре, на кинопремии имел скрытый смысл. Его невозможно было легко заметить, но когда креатор "20 дней в Мариуполе" снимал пиджак, просматривались желтые буквы на синем фоне.

"Свобода" – это важное для украинцев слово было нанесено на внутренней стороне пиджака Чернова, а сшил его отечественный бренд Indposhiv по его меркам. Выход на красную дорожку стал дебютным не только для самого режиссера и команды, но и костюма, пишет бренд в Instagram.

"Поздравляем Мстислава Чернова и всех украинцев с этой важной наградой за фильм "20 дней в Мариуполе". Также на красной дорожке Оскара впервые появился украинский бренд – Indposhiv", – сообщил он.

"Свобода" была нанесена желтыми буквами на синем фоне в знак патриотизма в цветах флага. Интересно, что обычный классический черный костюм носил в себе тайну, о которой не было никому известно, кроме самого бренда и Мстислава Чернова.

"Для Мстислава мы сшили классический черный костюм по индивидуальным меркам. Его важный элемент – подкладка со словом "Свобода". Благодарим наших клиентов, которые выбирают Indposhiv для важных дней не только в своей жизни, но и в жизни целой страны", – с трепетом написал бренд.

Напомним, Мстислав Чернов получил статуэтку самой престижной кинопремии "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм" за киноленту "20 дней в Мариуполе". Эта победа стала первой в истории независимой Украины. Своей речью режиссер растрогал зрителей и других актеров, признавшись, что не хочет никогда больше снимать подобные фильмы, а статуэтку с радостью обменял бы на мир в родной стране.

Как сообщал OBOZ.UA, Мстислав Чернов стал де-факто не первым украинцем, получившим "Оскар". В 2006 году Анатолий Кокуш получил два инженерно-технических "Оскара" за вклад в киноиндустрию, без которой не существовало бы "Титаника", Форсажа", "Гарри Поттера" и других легенд.

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