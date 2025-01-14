'Здоровье посыпалось': Дарья Петрожицкая пожаловалась на плохое самочувствие и рассказала, как восстанавливается

Украинская актриса Дарья Петрожицкая призналась, что ей пришлось столкнуться с определенными проблемами со здоровьем. По словам 33-летней знаменитости, прошлый год был довольно непростым и насыщенным большим количеством различных проектов, поэтому из-за перегрузки у нее было плохое самочувствие.

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Об этом звезда сериала "Встигнути до 30" рассказала в комментарии для проекта "Ранок у великому місті". Она призналась, что из-за довольно тяжелого периода в жизни даже не смогла принять участие в пробах на комедийный фильм "Потяг у 31 грудня".

"Я была приглашена на пробы в это кино, но я ничего не записывала. Это совпало с таким сложным периодом в моей жизни, потому что было очень много проектов и здоровье не давало возможности. Надо было хотя бы один выходной на это, но у меня не было сил, поэтому я даже самопробы не записывала", – поделилась актриса.

Дарья Петрожицкая решила не рассекречивать слишком много деталей о состоянии своего здоровья. Она лишь отметила, что прошлый год был насыщенным и нелегким. Звезда имела довольно плотный график, поэтому в определенный момент ее организм просто не выдержал сильной нагрузки. Чтобы восстановиться, знаменитость решила взять небольшой перерыв и отдохнуть.

"Немножко здоровье посыпалось, но мы не молодеем. А так все хорошо! Мне кажется, это нормальная история, когда заканчиваются какие-то проекты, или что-то такое. Организм с тобой договаривался: "Мы работаем до 22 декабря, играем последний спектакль, а дальше отдыхай". И вот у меня такое произошло", – добавила артистка.

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