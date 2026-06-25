"Зарплата до 12 тыс. и унижения". Заслуженная артистка публично обратилась к властям из-за "психологического террора" в театре: директор ответил ей

Заслуженная артистка Украины Валентина Мацялко обратилась к министру культуры Татьяне Бережной по поводу проблемы с трудовыми отношениями во Львовском национальном театре имени Марии Заньковецкой. Актриса заявила о моббинге (травля человека на рабочем месте с целью заставить его уволиться), дискриминации и сокращении до половины ставки после прихода нового генерального директора театра Максима Голенко.

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В обращении к министру, которое было опубликовано в Instagram, Мацялко сообщила, что работает в театре с 1996 года, а за 30 лет на сцене исполнила десятки главных ролей. В то же время, по ее словам, после назначения Максима Голенко директором театра в ее отношении начались притеснения.

"Три года без ролей, в октябре 2025 года меня сократили до половины ставки. Зарплата – 6,5 тысячи гривен плюс 5 тысяч аванса. Сегодня меня обвинили в непрофессионализме без каких-либо предварительных замечаний", – написала артистка.

Мацялко заявляла, что после трех десятилетий работы в театре получает всего 11–12 тысяч гривен в месяц. Это уже не первое ее публичное заявление о проблемах в театре. Ранее в этом году она жаловалась на еще более низкую зарплату и отсутствие ролей в родном театре.

"Заслуженная артистка Украины. Зарплата – 7500 грн. Круто, правда? В гастролях играю большие, классные роли. А в родном театре меня "не видят", – писала артистка.

Также она заявляла, что хочет привлечь внимание к положению украинских актеров.

"Я хочу, чтобы все знали, что на самом деле происходит в украинском театре. Большое неуважение к актерам, к мастерам сцены. Произвол директоров, которые вообразили себя маленькими царьками", – писала Мацялко.

Ответ генерального директора театра

В комментарии для OBOZ.UA Максим Голенко от имени театра сообщил, что решения по трудовым контрактам принимаются коллегиально в соответствии с коллективным договором и потребностями театра, а все выплаты заработной платы осуществлялись в соответствии с контрактом и законодательством.

"Мы уважаем позицию Валентины Мацялко и ее право публично выражать собственное мнение. В театре с уважением относятся к ее многолетнему творческому наследию, – говорится в комментарии. – Что касается утверждений Валентины Мацялко о низком уровне заработной платы, сообщаем, что все выплаты осуществлялись в соответствии с заключенным с ней контрактом, утвержденным штатным расписанием театра, а также с учетом всех надбавок и доплат, предусмотренных действующим законодательством Украины".

Он также отметил, что Валентина Мацялко не подавала официальных обращений относительно нарушения трудовых прав или порядка начисления заработной платы.

"В театр от госпожи Мацялко не поступало официальных обращений или жалоб относительно нарушения ее трудовых прав или порядка начисления заработной платы", – отметил Голенко.

Что касается заявлений об отсутствии работы, генеральный директор перечислил спектакли, в которых участвовала актриса:

"25 песен о любви",

"Доця",

"Кайдаши",

"Каменный хозяин",

"Как-то в Сочельник",

"Рождественская ночь",

"Ой, не ходи, Грицю...",

"Наталка Полтавка" и другие.

"Само по себе распределение ролей не может свидетельствовать о наличии моббинга или дискриминации", – подчеркнули в театре, отвергнув обвинения, и добавили, что готовы к диалогу и урегулированию всех вопросов даже в правовом поле.

Справка. Валентина Мацялко является заслуженной артисткой Украины с 2016 года. В театре имени Марии Заньковецкой она работает уже 30 лет и за это время исполнила десятки ведущих ролей в классических и современных постановках.

Помимо театра, артистка занимается музыкальным творчеством, выступает в качестве певицы и участвует в концертных проектах.

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