Заросшая сорняками и заржавевшая: блогер убрал заброшенную могилу самоубийцы-шестидесятника Тютюнника и ошеломил ее обновленным видом

Могила украинского писателя-шестидесятника Григора Тютюнника на Байковом кладбище в Киеве долгое время находилась в запущенном состоянии. Захоронение заросло сорняками, которые настолько густо покрыли стелу, что скрывали имя писателя.

Ограда выглядела заржавевшей, а каменная могильная таблица была грязной и почти незаметной. Процесс восстановления блогер Владислав Тимошенко показал в видео на своем YouTube-канале.

Мужчина вырвал сорняк, почистил стелу и освежил краской имя и фамилию писателя. Ограждение покрашено черной краской, на могиле появились свежие цветы и хвоя, новая лампадка и портрет Григора Тютюнника.

Рядом с ним похоронены жена писателя, Тютюнник Людмила, и сын, Тютюнник Михаил, оба умерли в 2015 году. Другой сын проживает в США, поэтому за могилой долгое время никто не ухаживал. В прошлом году к уборке приобщались работники одного из киевских издательств.

Григор Михайлович Тютюнник (1931–1980) – выдающийся украинский писатель-прозаик, переводчик, педагог, один из самых ярких представителей поколения шестидесятников. Брат другого известного писателя – Григория Тютюнника.

Его дебютная публикация – русскоязычная новелла "В сумерки" (1961), однако в дальнейшем он писал только на украинском языке. Член Союза писателей Украины с 1966 года.

В 1980 году за книги "Климко" (изучают в школьной программе) и "Огонек далеко в степи" Тютюнник получил премию имени Леси Украинки. Посмертно в 1989 году ему присуждена Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко за двухтомное собрание сочинений.

Судьба писателя была полна испытаний. Его детство пришлось на годы Голодомора и войны. Отец был репрессирован и погиб в Сибири. Маленький Григор в 11 лет вынужден был пешком идти из Донбасса на Полтавщину из-за голода и нищеты. Тот опыт он впоследствии отобразил в своей автобиографической повести "Климко".

Несмотря на талант и любовь читателей, советская власть неоднократно травила Тютюнника: его произведения жестко критиковали, ограничивали печать, а некоторые рукописи так и не увидели свет при жизни автора. В ночь с 5 на 6 марта 1980 года он покончил с собой в возрасте 48 лет.

Сегодня память о Григоре Тютюннике чтят в музеях, библиотеках и литературных вечерах. Его именем названы библиотеки и школы, а на домах, где он жил, установлены мемориальные доски. На Байковом кладбище над его могилой возвышается бюст работы скульптора В. Луцака и архитектора Я. Ковбасы.

