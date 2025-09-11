'Я побежала к врачу': 76-летняя Пугачева, которой приписывали тяжелые болезни, впервые рассказала правду о своем состоянии

В июле 2025 года в российских медиа поднялся настоящий ажиотаж вокруг здоровья 76-летней Аллы Пугачевой. Кардиолог заявил, что у певицы якобы проявляется тремор рук, что может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, включая синдром Паркинсона. Журналисты писали, что состояние артистки ухудшается с каждым днем, и это вызвало волну слухов и домыслов в соцсетях.

Примадонна решила впервые прокомментировать ситуацию и рассказала правду о своем состоянии. Она подтвердила в редком интервью, что имела проблемы со здоровьем, но отнюдь не такие драматические, как их описывали в прессе.

Как появились слухи о "дрожании рук"

Пугачева объяснила, что разговоры о ее "треморе" появились после бытовой ситуации."Знаешь, почему я прячу руки? Потому что снимала детей на кухне и сказала, что руки дрожат. А мне действительно было тяжело стоять. И все заговорили, что у меня дрожат руки. Поджилки иногда дрожат, а руки еще не дрожат. Я вообще чувствую себя на свой возраст очень неплохо", – вспомнила она.

Состояние здоровья и наследственность

Артистка признала, что некоторые детские болезни послевоенных лет с возрастом начали напоминать о себе, в частности болями в ногах. Однако в целом она чувствует себя хорошо.

"Я все-таки послевоенный ребенок. И те детские болезни уже, конечно, дают о себе знать. Тогда все болели. Тогда я выдержала. А сейчас они начали проявляться. Ноги начали болеть. Я побежала к врачу, спрашиваю: "А что у меня? Как-то ослабли ноги". А мой любимый врач говорит: "Статины (таблетки для понижения холестерина. – Ред.) пьешь? Их нельзя тебе пить". От них немножко ослабевают ноги. Я стала развивать мышцы. И ничего, нормально", – отметила Пугачева.

Артистка также рассказала, что в ее семье есть долгожители: родители прожили до 64 лет, бабушка – до 74, а дед и прабабушка жили значительно дольше. По мнению Пугачевой, она унаследовала их "крепкую породу".

"У меня есть для чего жить"

Певица подчеркнула, что главный стимул для нее – семья и дети. "У меня есть для чего и для кого жить. Когда есть цель, тогда появляется и желание жить. Я не понимаю, когда человек говорит: "Все, я не могу, я не хочу жить". А у меня есть цель. Я счастлива. Они дают мне какую-то десятую молодость. И я не могу жаловаться. Я понимаю, что кому-то это будет неприятно слышать, но я довольна своей жизнью", – сказала она.

