'Я не настолько наивен'. Игорь Кондратюк раскрыл правду, почему разрушились его отношения с кумом – известным телеведущим в РФ

Игорь Кондратюк прокомментировал свои нынешние отношения с кумом – известным российским телеведущим Андреем Козловым. Говорит, тот промолчал, когда Россия начала бомбить его родной Мариуполь, а также – сознательно поддерживает путинский режим.

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Кондратюк и Козлов познакомились в некогда легендарной интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", которая собирала знатоков со всего постсоветского пространства. Они были не просто знакомыми – их связывали дружеские отношения, которые переросли в родственные.

Как выяснилось, Андрей Козлов родом из Луганска, вырос в Мариуполе. "Меня искренне удивило, что бомбежки родного города остались для него незамеченными", – говорит Кондратюк.

По его словам, многие из бывших российских друзей "просто приспособились к новой реальности", и их молчание – сознательный выбор: "Это позволяет и дальше делать какие-то телевизионные программы, получать бюджеты под них, сохранять комфортную жизнь. Я не настолько наивен, чтобы верить, будто ничего не понимают. Они прекрасно осознают, что являются такими же соучастниками преступлений, как и российские военные, которые принесли террор в Бучу, в Мариуполь, или в другие города и села Украины".

"Но что я могу сделать? Звонить им и говорить: "Ай-яй-яй"? Это бессмысленно, – продолжает Кондратюк, – Бог им судья. Я для себя сделал однозначный вывод: они – сознательные рашисты".

Телеведущий также добавил, что для него сегодня не существует понятия "хороший россиянин": "Под это понятие разве что попадают военные из Легиона "Свободная Россия", воюющего на стороне Украины против оккупантов. Возможно, также те, кто донатит на ВСУ. Все остальные – нет. Назвать их хорошими у меня не поворачивается язык".

Ранее Игорь Кондратюк рассказывал в интервью OBOZ.UA, когда в последний раз был в Москве, где в свое время имел немало творческих предложений: "На новогодние праздники с 2013 на 2014 год. Тогда моя жена завела разговор о Майдане, и это фактически стало последним диалогом с нашими тогдашними близкими друзьями в России. С тех пор ни один из тех друзей не вышел с ним на связь: "Они не могут мне ничего сказать, кроме: 'Игорь, извини, нас поставили на колени. Но у меня нет сочувствия к тем, кто годами молча наблюдал, как Россия убивает украинцев".

Полное интервью с Игорем Кондратюком читайте на OBOZ.UA здесь.

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