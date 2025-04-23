'Я крутая мама': Елена Кравец призналась, почему позволила дочери в 15 лет уехать из дома и снять отдельное жилье

Популярная украинская актриса, телеведущая и экссовременница "Квартала 95" Елена Кравец объяснила, почему в свое время приняла решение разрешить старшей дочери Марии с 15 лет жить отдельно от родителей. Сейчас девушке 22 года, и она не раз благодарила маму за этот опыт.

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Об этом Елена Кравец рассказала в интервью OBOZ.UA. Актриса также призналась, как ее отношения с дочерью изменила совместная работа над семейным подкастом.

"О решении позволить Маше жить отдельно с 15 лет – вспоминаю этот период с улыбкой, – говорит Елена Кравец. – И действительно, считаю, что это было правильное решение. Я молодец, крутая мама. Она была к этому готова – ей очень нужен был этот опыт. И впоследствии сама не раз признавалась, что благодарна за него. Это дало ей чувство свободы, силы и доверия".

Какое время Елена вместе с Марией снимали общий подкаст "Дома поговорим". По словам актрисы, совместная работа повлияла на их отношения очень положительно: "Мы открыли друг друга с новой стороны. Увидели, что можем работать вместе, слышать и поддерживать друг друга в совершенно новом формате. Это было подлинное открытие и большое обретение для нас обоих. Сейчас мы с Машей уже не записываем подкастов, но вспоминаем его с теплом. И все гости, без исключения, были невероятны. Не могу выделить кого-то одного – каждый разговор был по-своему ценным, интересным и для нас, и для слушателей. Это было живое искреннее общение – и мы сами многому учились во время записей".

Ранее Елена Кравец рассказывала в своих интервью, что ранний переезд дочери из родительского дома – это было вынужденное решение: "Наша большая семья была немного обременена жилищным вопросом, и у меня закралось мнение, чтобы Маша жила отдельно".

Между тем с Еленой связались родители одной из подруг дочери: "Сказали: "Лена, мы знаем, что есть такая проблема, что вы хотите решить этот вопрос, а у нас есть решение. Давайте ваша дочь будет жить с нашей". Муж Кравец был против такого развития событий: "Папа крутил у виска: "Я против". Однако актрисе удалось его уговорить согласовать арендовать жилье для дочери: "Объясняла, что над ней будут жить наши друзья, под ней живут ее подруги. Я знаю их маму. Там есть охрана". Артистка признавалась, что поначалу она тоже очень переживала за Машу, однако оказалось, что девушка хорошо справляется самостоятельно.

Ранее OBOZ.UA писал, какой непростой период пережила Елена Кравец после рождения близнецов, появившихся в семье актрисы спустя 13 лет после появления первой дочери.

Полное интервью с Еленой Кравец читайте на OBOZ.UA здесь.

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