'У нас было три няни, не вижу в этом трагедии': Елена Кравец рассказала о непростом периоде после рождения двойняшек

Популярная украинская актриса, телеведущая и мама троих детей Елена Кравец поделилась секретами воспитания младших сына и дочери, которые появились у нее 13 лет спустя после рождения первой дочери. Артистка была на взлете своей творческой карьеры, сочетать материнство и работу было нелегко.

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Об этом Елена Кравец рассказала в интервью OBOZ.UA. Актриса призналась, что ухаживать за детьми ей помогали родственники и профессиональные помощники.

"Бывали периоды, когда действительно было тяжело – говорит актриса. – Но я никогда не стеснялась просить о помощи – и не ставила себе подножку мыслями вроде: "Ты что, не справляешься?" В какой-то момент у нас даже было три няни, и я совсем не вижу в этом трагедии. Потом подключались бабушки, дедушки – все, кто мог и хотел быть рядом. И это нормально. Потому что мама остается ключевой фигурой в жизни ребенка не потому, что он всегда физически рядом, а потому что он умеет быть настоящим, живым, открытым".

"Да, иногда усталость накрывала, иногда раздражали какие-то мелочи, бывало, хотелось просто помолчать, и я себе это позволяла, – продолжает Елена. – Я никогда не делала вид, что мне хорошо, если мне было плохо, и не притворялась веселой, когда хотелось побыть в тишине. Это мой принцип: не играть роль, а быть с детьми в честном контакте. Верю, что именно это и есть основа доверия, той глубокой связи, которая с годами только растет".

Актриса говорит, что материнство со старшей дочерью и младшими – разные периоды: "Близнецы – это совсем другая история. Не только потому, что я сама уже другая, более опытная, более спокойная, но и потому, что теперь нас не двое, а четверо, и это количество меняет все: пространство, ритм, даже молчание звучит иначе. С Машей мы были друг у друга, а здесь – двое младших, и каждый со своим характером, своим "здесь и сейчас", своим "не хочу", "хочу обниматься" и "у меня идея!".

У Елены Кравец есть свои секреты воспитания: "Мы много говорим – и это одна из моих любимых частей нашей совместной жизни. Иногда я спрашиваю: "Ну что, садитесь с планшетами или поговорим?" – и они с радостью откладывают технику. Мы говорим об отношениях, о снах, о "а как бы ты поступила, если бы...", обо всем. Я стараюсь не морализовать, не учить – просто слушать и быть. Иногда даже не нужно советов – достаточно быть рядом, слышать и не убегать в дела. В такие моменты я думаю: а может именно это и есть материнство – делить тишину, делить слова, делить мир так, чтобы он не уменьшался, а расширялся".

Сейчас двойняшкам артистки Ивану и Екатерине – по восемь лет, старшей дочери Марии – 22 года.

Напомним, ранее Кравец прокомментировала скандал из-за гимна России в центре Киева и назвала единственное место, где украинцы могут слушать или читать что-то российское.

Полное интервью с Еленой Кравец читайте на OBOZ.UA здесь.

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